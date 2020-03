Fynboer nyder det gode vejr: Odense Zoo holder delvist åbent

Selvom sundhedsstyrelsen sammen med statsminister, Mette Frederiksen, onsdag meldte ud, at forsamlinger over 100 mennesker frarådes, holder Odense Zoo stadig delvist åbent.

Vi appelerer meget til, at folk selv tager ansvar. Vi har bare åbnet dørene, så folk har mulighed for at være udenfor Nina Collatz Christensen, vicedirektør, Odense Zoo

De gør de, fordi forsamlingsforbuddet kun gælder indendørs attraktioner.

- Vi har fulgt myndighedernes anbefalinger, og da vi ikke er en indendørs kulturattraktion, så har vi fortsat med at holde åbent. Men vi holder kun delvist åbent, og man kan som gæst ikke komme indendørs nogen steder, fortæller vicedirektøren i Odense Zoo, Nina Collatz Christensen.

Driften alligevel i gang

Det betyder heller ikke det store for de ansatte i Odense Zoo, om de holder lukket eller åbent. Driften er nemlig i gang uanset hvad.

- Vi har en masse levende dyr, der skal passes, så vi skal holde åbent alligevel, fortæller Nina Collatz Christensen og fortsætter:

- Vi har selvfølgelig sendt en masse personale hjem for at arbejde hjemmefra, men dyrepasserne er her stadig hver dag.

Alt er ikke, som det plejer

Men selvom Zoo stadig holder åbent, så er alt ikke som det plejer. Både restauranten, alle huse og også staldene holder lukket. Men der er stadig åbent for, at folk kan komme og gå sig en tur i haven.

- Ligesom man kan komme ud i skoven for at gå en tur, så kan man også komme i zoologisk have og gå en tur, fortæller Nina Collatz Christensen.

Medarbejderne i Odense Zoo kommer dog ikke til at agere politibetjente i haven. De stoler på de besøgendes sunde fornuft.

- Vi appelerer meget til, at folk selv tager ansvar. Vi har bare åbnet dørene, så folk har mulighed for at være udenfor, og så må folk selv stå for ikke at stimle sammen og sørge for at holde afstand til hinanden, fortæller Nina Collatz Christensen.

Gæster er godt tilfredse

Odense Zoos beslutning om at holde delvist åbent falder også i god jord hos de besøgende.

- Det var rigtig dejligt at komme ud i det gode vejr. Det er jo heldigvis ikke et problem at bevæge sig ud i den frie natur, og det er Odense Zoo jo en del af, mener en af lørdagens besøgene, Peter Barnkob.

Også Camilla Andersen tog lørdag turen ned til zoologisk have for at nyde det gode vejr.

- Vi trængte til at komme ud og få luft i det gode vejr. Så det var dejligt, vi kunne komme herned, siger Camilla Andersen.

Nina Collatz Christensen fortæller også, at det virker til, at folk bakker op om Odense Zoos beslutning om at holde delvist åbent.

- På facebook kan vi se, at vores gæster bakker fuldstændig op omkring det. De synes, det er en fin ting, også fordi vi gør mere, end myndighederne anbefaler ved at holde huse og stalde lukkede, siger Nina Collatz Christensen.

På en almindelig lørdag med godt vejr har Odense Zoo normalt omkring 1800 gæster. I dag var der omkring en tredjedel besøgende.