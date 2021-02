"Hashmanden" hyldes af unge: Antallet af hashrygende studerende styrtdykker

Selvom navnet "hashmanden" godt kunne lyde som én, der sælger stoffer på gaden, så er det langt fra tilfældet her.

"Hashmanden", også kendt som Torben Vangsted, arbejder nemlig som misbrugskonsulent i Odense Kommune, hvor han primært holder dialogoplæg for unge studerende. Han deler ud af sin viden og sætter gang i dialogen med de unge odenseanere.

Alt sammen for at ruste dem til at begå sig i et samfund, hvor de på et tidspunkt vil blive konfronteret med euforiserende stoffer.

- Altså, jeg får jo næppe nogle unge mennesker til at stoppe med at ryge hash, bare fordi jeg kommer ud og holder et oplæg for dem, men jeg tror på, at dialogen med de unge får dem til at reflektere meget mere over rusmidler og brugen af hash, siger Torben Vangsted til TV 2 Fyn.

Forbyggende arbejde giver resultater

Selvom Torben Vangsted holder meget af at holde oplæg for unge studerende i Odense, er der også en større mening bag.

Siden 2016 har Odense Kommune haft som ambition at nedbringe antallet af unge studerende, der tager hash jævnligt, og Torbens Vangsteds oplæg er én af flere måder, som kommunen ønsker at nå sit mål på.

Og indtil videre ser det ud til at have virket.

Hvor mange unge ryger hash? Hash er det mest brugte stof blandt unge. I aldersgruppen 16-24 år har 41 procent prøvet at ryge hash.

20 procent af de 16-24-årige har brugt hash inden for det seneste år.

7,8 procent har brugt hash inden for den seneste måned.

Blandt de 16-20-årige, der har prøvet hash, har 20 procent også prøvet andre stoffer. Mindre end en procent af de unge, der aldrig har prøvet hash, har prøvet andre stoffer.

Langt flere unge mænd end unge kvinder bruger hash og/eller andre stoffer.

Meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Der er flest blandt de 16-19-årige, som eksperimenterer med stoffer. Hovedparten af dem, der eksperimenterer, fortsætter ikke med at bruge stoffer. Kilde: Alt om stoffer Se mere

I hvert fald er andelen af unge studerende i Odense, der jævnligt tyger hash, faldet fra 14 procent i 2016 til 6,34 procent ifølge den seneste opgørelse udgivet af Center for rusmiddelforskning i 2020.

- Det er rigtig dejligt at se, at alt vores forebyggende arbejde har givet resultater, siger Brian Dybro (SF), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune.

- Jeg tror oprigtigt på, at vi kan nå i mål med vores målsætning. Man kan jo allerede nu se, at det forebyggende arbejde nytter. Det betyder virkelig noget, når man indgår de rette samarbejder med de rette personer, siger Susanne Crawley, der er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.

Håber oplæg har gjort forskel

Odense Kommune er dog ikke i mål endnu. Deres konkrete målsætning er at nedbringe antallet af hasrygende studerende til to procent i 2025.

- Jeg er overbevist om, at de initiativer, vi satte i gang i kommunen er medvirkende til, at der er sket et fald i antallet af unge, der tager hash. Det viser bare, at forebyggelse i den grad virker, siger Brian Dybro og uddyber:

- Vi ved, at unge mennesker i Odense møder rusmidler, når de begår sig i byen, og det kan vi ikke undgå. Derfor er det vigtigt, at unge odenseanere er bevidste om deres egne grænser, så de er i stand til at afvise rusmidler, skulle de få dem tilbudt, siger han.

Og en af måderne, kommunen ruster unge studerende til mødet med rusmidler er altså ved at lade Torben Vangsted dele ud af sin viden gennem oplæg på uddannelsesinstitutionerne.

- Der kan selvfølgelig være rigtig mange gode grunde til, at forbruget er faldet, men jeg håber, at mit arbejde har en lille andel i faldet, siger Torben Vangsted om faldet i antallet af unge, der tager hash.

Torben Vangsted har i år holdt over 100 oplæg for elever på skoler i Odense. Foto: Privat Foto/ Torben Vangsted

Bliver genkendt og hyldet af unge

Ud over at holde oplæg for både unge og deres forældre, er Torben Vangsted også med til at udarbejde undervisningsmateriale om rusmidler, som skolerne i Odense frit kan benytte.

En hashfri uddannelsesby i 2025 I 2016 indgik Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med Børn- og Ungeforvaltningen en samarbejdsaftale med skolerne i Odense.

Aftalens mål er, at Odense i 2025 skal være en hashfri uddannelsesby. Helt konkret er målsætningen, at antallet af unge, der jævnligt ryger hash skal nedbringes til højest to procent. Ved at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash, håber samarbejdsparterne, at det vil betyde følgende: Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse Frafald fra ungdomsuddannser på grund af hashrygning reduceres Der bliver bygget bro mellem forebyggelse, risikoadfærd sam rådgivnings- og behandlingstibud Det robuste ungeliv i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannese og uddannelsesforberedende tilbud understøttes. Kilde: Odense Kommune Se mere

- Det er en god måde at nå ind til de unge mennesker gennem indirekte viden, og derfor har vi udviklet en masse undervisningsmateriale til skolerne. Vi er også ved at udvikle vores hjemmeside drugbox, så vi kan møde de unge på digitale platforme, siger Torben Vangsted.

Han fortæller, at det, som motiverer ham allermest er, at få lov til at træde ind i de unges verden. Og så har han flere gange oplevet at blive genkendt af unge, som han har holdt oplæg for.

- Et år på Tinderbox blev jeg omringet af en hel klasse, der dansede rundt om mig og genkendte mig som hashmanden. Og det gør mig rigtig glad. For hvis de kan huske mig, så er der også en chance for, at de kan huske alle de ting, jeg har talt om med dem, siger han.

Spørger man Susanne Crawley er det bare vigtigt, at man i kommunen holder fast i de mange gode initiativer.

- Vi kan jo se, at det virker. Vi er ikke helt i mål endnu, og derfor er der ingen grund til at begynde at slappe af. Nu handler det om at holde fast, siger hun.