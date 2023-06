Hvor skal olde bo? Borgmestre afviser at lette vejen til plejebolig

94-årige Else Dinesen har svært ved at se og høre, hun går usikkert og har brug for hjælp til at komme i bad, til madlavning, til rengøring, og så er hun bange for at være alene derhjemme i sin andelsbolig i Assens.

Hun har med hjælp fra sin datter søgt om at komme på plejehjem, men i Assens Kommune har man vurderet, at hun er for frisk til at at få en plads.

Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, kan ikke kommentere på den konkrete sag.

- Men generelt havde jeg gerne set, at det var lettere at få en plads på plejehjem, men det er et spejl af en større samfundstendens. Plejehjemmene har udviklet sig til først og fremmest at være for døende og for personer med demens, påpeger borgmesteren.

Han står dog fast på den politik, der i mange år har været den gældende i landets kommuner: Længst muligt i eget hjem.

- Det er den religion, ældrepolitikken har bygget på i mange år, og det er også sådan, folk meget gerne vil afslutte deres liv - i eget hjem, siger Søren Steen Andersen.