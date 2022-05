Islamforsker truet: Forening indfører adfærdskodeks - politiker vil trække støtten

TV 2 Fyn har spurgt Søstre mod vold og kontrol (SMVK), hvordan foreningen forholder sig efter Radio4 Undersøger og TV 2 Fyn har kunnet fortælle om en trussel mod islamforsker Jesper Petersen.



Forskeren blev i juni 2021 forsøgt truet til at trække faglige udtalelser tilbage som handlede om en omdiskuteret skilsmissekontrakt fra Vollsmose.

Foreningens direktør, Maja Løvstrup, vil nu sikre, at både kommunikation og adfærd bliver bedre. Det skriver hun i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Først og fremmest så vil jeg gerne sige, at vi selvfølgelig er meget kede af, at Jesper Petersen har følt, at dialogen med Kefa (frivilligchef og talsperson, red.) har været truende. Vi kan som forening selvfølgelig ikke leve med, at vores medarbejdere bliver opfattet som værende truende, skriver Maja Løvstrup.

Derudover understreger hun, at man fra foreningens side har iværksat en række tiltag, der skal sikre en bedre kommunikation.

- Dette indbefatter blandt andet et uddannelsesforløb for medarbejderne og de frivillige i SMVK, hvor deltagerne får en række værktøjer til at kommunikere mere tydeligt omkring det arbejde og de opgaver, som de udfører, skriver Maja Løvstrup og tilføjer:

- Derudover skal alle medarbejde og frivillige underskrive et adfærdskodeks, som de forpligter sig til at leve op til. Det kodeks er vi i fuld sving med at udvikle, og hvis man enten ikke vil skrive under på det eller ikke lever op til det, kan man ikke være en del af foreningen.

Vil have sagen i økonomiudvalget

Hvis det står til Tommy Hummelmose (K), skal støtten til foreningen Søstre mod vold og kontrol trækkes. Han har tidligere stillet spørgsmålstegn ved foreningen, dens metoder og faktisk hele måden den fik sin bevilling på.

- Jeg tager sagen op igen i Økonomiudvalget. Jeg mener, at foreningen skal fratages sin støtte fra Odense Kommune, siger Tommy Hummelmose.



Foreningen Søstre mod vold og kontrol har til formål at sikre, at kvinder kan leve et frit og selvstændigt liv uden negativ social kontrol og vold. Odense Kommune støtter foreningens arbejde med en halv million kroner om året.



En advokatundersøgelse frikendte tidligere på året foreningen fra mistanker om at indordne sig under islams dogmer og udelukke kvinder, der tager afstand fra islams kvindesyn. Foreningen er også blevet beskyldt for nepotisme og dokumentfalsk.

Og dengang var Tommy Hummelmose ikke overbevist om, at alt var kommet frem i lyset.

- Jeg er glad for, at der sker tæppefald, og at det her kommer frem. De personer, jeg hele tiden har vidst har været truet, står frem og fortæller, siger han og undrer sig over, at truslen mod Jesper Petersen ikke indgik i undersøgelsen.



- Det, der overrasker mig, er, at Horten på ingen måde har medtaget de her emner, som jeg ved, de har fået. Om udskamningskampagner og trusler. Det overrasker mig, at det slet ikke er medtaget. Det er ikke alt, der har været underlagt tavshedspligt.

Dialog og samtale fremfor trusler

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som fra begyndelsen har udtalt støtte til foreningen gennem blandt andet en støtteerklæring skriver i et skriftligt svar til TV 2 Fyn:

- Helt gennemgående mener jeg, at vi i alle livets forhold skal indgå i dialog og samtale fremfor at bruge trusler, skriver han og fortsætter:

- Men jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, når ikke jeg er bekendt med det fulde billede af den pågældende episode.

Han understreger samtidig, at han har store respekt for forsker Jesper Petersen.

- Derfor har vi også tidligere inviteret og haft Jesper Petersen til at holde oplæg og drøfte forhold om negativ social kontrol i møde i regi af borgmesterforvaltningen med deltagelse af andre rådmænd og eksterne aktører. Her gav Jesper Petersen gode indsigter og kom med flere nye værdifulde perspektiver.

Hvis du vil læse mere om sagen kan du finde artiklen om truslen mod Jesper Petersen samt få indblik i det tidligere forløb her.