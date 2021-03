Kommune kan ikke finde beviser på religiøse råd

I september slog borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fast, at der er religiøse råd i Odense. Rådene mødes og håndterer blandt andet islamiske ægteskaber og skilsmisser, sagde han.

Nu peger en undersøgelse på det, at så enkelt kan det ikke stilles op. Således skal Økonomiudvalget på tirsdag blandt andet forholde sig til, at der ikke er "fundet indikationer på, at der eksisterer et fast skilsmisseråd i Odense Kommune i dag".

Til gengæld har undersøgelsen identificeret, at der eksisterer "mere eller mindre institutionaliserede rådgivende fora, som bedriver en praksis, der spejler måden, man behandler sager på i et retssystem - dog uden den afgørende myndighed til at dømme og udøve magt".

Men det er ikke lykkedes undersøgelsen, at afdække en specifik personkreds, samt hvor de religiøse råd mødes.

I det hele taget vækker undersøgelsen ikke just begejstring hos Søren Windell (K).

- Umiddelbart er der kun lige kradset lidt i overfalden. Det er dog et svært og lukket området, men jeg er bekymret for, at det stikker dybere, siger han.

Undersøgelsen er foretaget ved interviews med informanter, som for eksempel kommunale medarbejdere, ansatte ved Fyns Politi, personer fra civilsamfund, foreninger og moskeer.

- Jeg synes faktisk de fire sider gør mig mere utryg. Den stiller flere spørgsmål end svar. For eksempel undrer det mig, at der både konkluderes, at der ikke findes parallelle retsinstanser i Odense, men at der er indikationer på, at der kan identificeres råd, "som bedriver en praksis, der spejler måden, man behandler sager på i et retssystem ", siger Søren Windell og henviser til undersøgelsens side 3.

Solidt arbejde

En forsker mener modsat den fynske rådmand, at rapporten giver et godt indblik i, hvordan religiøse råd fungerer for eksempel i Vollsmose.

- Solidt arbejde. Det passer fint med forskningsresultaterne, der er i forvejen, siger Jesper Petersen der er forsker i islamisk jura

Folk er hyret ind

I dagsordenen for på tirsdag fremgår det, at næste skridt er at få samlet en gruppe, der har fået navnet "Enheden mod Negativ Social Kontrol". Men heller ikke her klapper Søren Windell i hænderne.

- Enheden er de samme værktøjer, som vi har brugt tidligere. Jeg mener, der skal et tættere samarbejde med politiet ind i det her. Som enheden ser ud er det mest snak og meget lidt handling, siger Søren Windell.

I et stillingsopslag fra slutningen af januar fremgår det, at "Enheden mod negativ social kontrol" vil bestå af en leder og en SSP-medarbejder samt en række et- og tre-årige projektstillinger "fra forskellige fagområder i Odense Kommune". Enheden skal opbygge netværk på tværs af kommune, politi og boligorganisationerne i Odense. Målet er at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Fakta Et flertal i Folketinget har for nylig vedtaget en styrkelse af indsatsen mod negativ social kontrol. Loven træder i kraft 15. marts og sikrer en præcisering af ordlyden i straffelovens bestemmelse om psykisk vold, så det klart signaleres, at negativ social kontrol er kerneområdet for bestemmelsen, og at negativ social kontrol gennem ægteskabs- og skilsmissekontrakter kan udgøre psykisk vold og være strafbart. Det bemærkes, at indgåelse af ægteskabs- og skilsmissekontrakter ikke i sin natur vil være tilstrækkeligt til at udgøre psykisk vold, men at det afgørende vil være, om kontrakten er gensidig for begge parter, eller om én part på en utilbørlig måde styres af den anden part til at indgå kontrakten. Kilde: ft.dk

