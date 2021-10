Kortslutning forhindrede testkørsel i flere uger

Kortslutningen skyldtes en fejl på kørestrømsanlægget, som man indtil videre kun har fundet en midlertidig løsning på.



- Vi har kunnet konstatere, at under givne omstændigheder ligger vores køreledning så tæt på en afskærmning, der sidder oppe under en af broerne, at den får fat i metallet. Det giver en kortslutning på anlægget, forklarer Odense Letbanes tekniske direktør Steen Lykke til avisen.

Arbejder på løsning

Der er tale om i alt fem-seks uger, hvor testkørslen stod stille på strækningen ved SDU, men ifølge den tekniske direktør har man i perioden fokuseret på andre steder.

Det kommer derfor ikke til at påvirke indvielsen af letbanen, som fortsat står til omkring årsskiftet, lyder det.

Steen Lykke regner med, at hovedentreprenør på letbaneprojektet, Comsa, er klar med en mere permanent løsning på problemet i næste uge, fortæller han til Fyens.dk.



Flere afbrydelser

Kortslutninger er ikke det eneste, der er kommet i vejen for letbanens testkørsler den seneste tid.

Odense Letbane har nemlig været nødsaget til at stoppe videre testkørsel indtil Banedanmark modtager dokumentationen for, at letbanens signal ikke påvirker det øvrige tognet.