Letbanen skal kunne køre i frost - alligevel gik det galt

I oktober 2022 meddelte selskabet, at der var indgået aftale med det franske firma Interflon, som producerer smøremidler til eksempelvis køreledninger, så de er modstandsdygtige over for is og frost, og så is og rimfrost ikke sætter sig på kablerne.



- Vi har naturligvis et klart mål om, at frostvejr får så minimal indvirkning på driften som muligt, sagde Dan Ravn i oktober 2022.

- Jeg skal også understrege, at antiis-påførslerne ikke er nogen garanti mod driftsforstyrrelser på grund af vintervejr, lød det dog samtidig fra letbanedirektøren.

Det fik letbanedirektøren ret i.

Burde letbanen ikke kunne køre i frostvejr?

- Det burde den, og det kan den normalt også. Det har den gjort indtil videre. Vi har kørt gennem rigtig meget sne, men denne gang har situationen været ekstrem, siger Dan Ravn.

- Vi har forsøgt at lave en masse tiltag, så letbanen kan køre i al slags vejr. Vi har smurt køreledningerne, så isen ikke sætter sig fast, men vi er blevet overrumplet af det voldsomme vejr de seneste dage, forklarer letbanedirektøren.

Kører letbanen de næste dage?

Letbanedriften forventes genoptaget torsdag eftermiddag.

Om den også kører de kommende dage, hvor der ifølge vejrprognoserne kommer tocifrede minusgrader i Odense, må tiden vise.

- Vi kan ikke udstede nogen garantier, men vi gør alt, hvad vi kan, forsikrer Dan Ravn.



Der har været fuld plade på de trafikale problemer i Odense de seneste dage.

Odins Bro har været lukket i 44 timer på grund af tekniske problemer, hvilket også har givet massive forsinkelser i biltrafikken i Odense.