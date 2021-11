Lilleholt hæver prisen på letbanen: - Det er nonsens, siger professor

- Derfor indgår de 444 millioner kroner ikke i kommunens eller Odense Letbanes budget, siger Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring.

- Odenseanerne betaler

Christoffer Lilleholt selv mener ikke, at han har taget munden for fuld i sin beskrivelse af letbanens økonomi. Han mener ikke, at man kan undgå at regne de 444 millioner kroner med, når man kigger på letbanens økonomi.

- Odenseanerne betaler fire milliarder. Om de penge bliver betalt gennem kommuneskat eller fjernvarmen er irrelevent for borgerne. Jeg synes, det vidner om, at professoren ikke ser det fra borgernes perspektiv. Det virker, som om han har gravet sig ned i tykke bøger på universitet et sted og tænkt på paragraferne i stedet for borgerne, siger han.

Nu har vi snakket med en økonomiprofessor, der kalder det her regnestykke for nonsens. Skal dit svar forstås, som at du mener, at du ved bedre, end han gør?

- Jeg anerkender, at han har styr på paragraferne. Men odenseanerne betaler i sidste ende fire milliarder. Når regningen skal betales, er det dig og mig der betaler.

Du har tidligere beklaget, fordi du var for hurtig til at sige, at letbanen kom til at koste næsten det dobbelte af, hvad man startede med. Har du været for hurtig igen?

- Hvis man skal svare på det, så skal man have fat i transportministeren, for det er ham, der har oplyst Folketinget om, at omlægning af forsyningsledninger koster 444 millioner kroner for odenseanerne, når letbanen anlægges. Jeg synes generelt, at letbanens økonomi er et skønmaleri, og det ærgrer mig, for det bliver odenseanerne, der kommer til at betale.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Per Nikolaj Bukh revser Christoffer Lilleholt. I marts sagde Christoffer Lilleholt i et interview med TV 2 Fyn, at letbanen "den kommer faktisk til at koste næsten det dobbelte af, hvad vi startede med".

Dengang sagde Per Nikolaj Bukh blandt andet:

- Når han siger, at det koster det dobbelte, så er det simpelthen ikke rigtigt. Det er klart, at når han siger, at det er det dobbelte af 1,6 milliarder, så er det ikke løgn, for det er det jo, men han er så tæt på at sige usandheden, som man kan komme uden at sige usandheden, siger Per Nikolaj Bukh.

Efter udtalelsen på P4 Fyn den 1. november kalder Per Nikolaj Bukh det ikke kun "nonsens", men siger også:

- Han er endnu mere på glatis end oprindeligt. Han skal lade være med at slynge sådan noget ud, siger professoren.