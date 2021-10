Min mening: Odense som Danmarks førende klimaby

Planter og træer optager CO2 og lagrer det som en fast kulstofpulje, enten i træet selv eller i jorden. Måske vil det vise sig, at netop jord er nøglespilleren i at vinde kampen mod klimakrisen – fordi jord kan bruges som et naturligt kulstoflager. Og det er uanset, om jorden er inde midt i Odense centrum eller ude på landet. Men det kræver, at vi behandler jorden med respekt, at vi forstyrrer den mindst muligt, at vi holder den tildækket og lader dødt organisk materiale kompostere på overfladen. Sådan nogle områder kunne være vild natur eller måske et spiseligt landskab med frugt- og nøddetræer, bærbuske og urter. Planter og træer, der kvitterer for CO2 med ilt – det er da livets mirakel. Tilmed kan mere skov være med til at løse biodiversitetskrisen. Her er det helt store problem nemlig at naturen mangler plads.

Lad os vise de andre, hvordan man gør

Lad os tage modige beslutninger. Lad os afgive noget af kontrollen over naturen og slippe den løs, helt ind i hjertet af Odense. Lad os bane vejen for klimavenlig teknologi og en omstilling af samfundet. Lad os som kommune gå forrest. Odense kan blive Danmarks førende klimaby, og vi kan vise alle andre, at i Odense har vi viljen, modet og sammenholdet til at gå hele vejen.