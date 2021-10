Mulig børnelokker: Mand lokkede elev med juice

Om manden i den hvide varevogn havde ureelle hensigter ved man ikke, men for skolen giver det en anledning til at tage en snak med børnene.



- Vi tænkte, at hvis det har noget på sig, får forældrene mulighed for at tale med deres børn om, hvad der er klogt at gøre, hvis de skulle opleve noget lignende. Det er en balancegang mellem at passe på børnene og samtidig bevare roen, siger skolelederen.

En anledning til at tale med børnene

At skolen vælger at række ud til forældrene med det samme, sætter Anja Nielsen stor pris på.

- Jeg er glad for, at skolen tager deres forholdregler, for man ved jo aldrig. Hvorfor er der pludselig en mand, der prøver at lokke med en juice? Det lyder mærkeligt, siger hun.

Derfor valgte hun med det samme at tage en snak med sit barn.

- Vi har talt om, at der er nogle, der kan finde på at lokke med slik eller juice, og hvis der skulle ske en noget, så skal man enten skrige højt eller løbe, siger hun.

Politiet tager hendelsen alvorligt

Ifølge Anja Nielsen kommer der mange børn forbi ved tunnellen, hvor hændelsen skulle være foregået.

- Før jeg begyndte at køre mit barn, gik og cyklede vi meget der for at komme til skolen. Der færdes mange børn der hver dag. Både med og uden forældre, siger hun.