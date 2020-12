Odense Stadion kan måske ikke engang foræres væk gratis

Odense Stadion er som salgsobjekt så uattraktivt, at man formentlig ikke engang kan forære det gratis væk. Det fremgår af et notat, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af.

I teorien kunne Odense Kommune, der ejer størstedelen af Odense Stadion, godt sælge det til en køber for nul kroner. Det bekræfter stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen overfor TV 2 Fyn.

Han ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men skriver i en e-mail:

- En endelig vurdering af en vares salgspris kan først ske efter markedsafprøvning. Under alle omstændigheder er kommunen i givet fald bemyndiget til at sælge til markedspris efter udbud - også selvom prisen i givet fald måtte være lav. Det kan i princippet være nul kroner, men kun fordi der så er andre forpligtelser og dermed netop ikke en foræring.

Fakta om Odense Stadion Odense Stadion blev oprindeligt bygget i 1941.

Efter "Miraklet i Madrid", hvor OB i 1994 slog Real Madrid ud af Europa Cup-turneringen, besluttede politikerne i Odense Kommune i 1996, at stadion skulle bygges om og renoveres.

Det nye Odense Stadion stod klar i september 1997 med en kapacitet på 18.790 tilskuere.

Under ombygningen blev der af økonomiske årsager ikke lagt varme i banen, så i 2004 blev det gjort, så man kunne leve op til kravene.

Året efter købte OB's ejerselskab grunden under hovedtribunen og byggede om med VIP-faciliteter. Den del af stadion ejes dermed af Odense Sport & Event.

Odense Kommune ejer tribunerne og banen. Se mere

Regning på 90-145 millioner kroner

En ny ejer af Odense Stadion vil skulle overtage forpligtelserne til at sikre, at stadion kan bruges til fodbold på højeste nationale niveau. Så selvom skødet på stadion skulle være gratis eller meget billigt, kommer der en millionregning oven i prisen.

Den forpligtelse har Odense Kommune i dag som ejer af stadion. Kommunen hænger derfor på en stor millionregning.

Ejer af stadion har nemlig pligt til at sørge for, at alle tilskuerpladser på stadion er overdækket inden 2028 for at leve op til nye krav fra Divisionsforeningen.

Udgifterne forbundet med overdækning af stadion er foreløbigt estimeret til en pris mellem 90 og 145 millioner kroner, fremgår det af notatet. Det er den regning, en ny ejer som minimum vil stå med.

Spørgsmålet er, hvem der vil have lyst til det. I notatet fremgår det, at der ikke umiddelbart vurderes at være købere i markedet, hvilket er en forudsætning for salg af en ejendom.

"OB, som skulle være den nærmeste til at købe stadion, har givet udtryk for ikke at være interesseret i at købe. På baggrund af udgifter/indtægter/forestående tribuneoverdækning mv. og de markedsmæssige forhold, vurderes det ikke muligt at sælge stadion med et provenu for kommunen."

Kommunen vurderer med andre ord, at man ikke kan tjene penge på et salg af stadion.

- Jeg kan godt forstå OB

Enrico Augustinus, der er administrerende direktør i OB's ejerselskab Odense Sport & Event, har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole siger om situationen:

- Jeg kan godt forstå, at fodboldklubben ikke er interesseret i at købe stadion. Man har et stadion, som man betaler en ekstremt lav leje for. Man har en kommune, der er villig til at modernisere. Så hvorfor dog købe noget, man har på favorable vilkår, siger han.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har tidligere over for TV 2 Fyn anerkendt et salg som en teoretisk mulighed, men har samtidig afvist, at det er på tale. Sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har Socialdemokratiet sat 35 millioner kroner af over to år til stadionforbedringer. Grundtanken er et offentligt-privat samarbejde med OB og andre investorer, der også skal lægge penge på bordet.

Hvis forbedringerne af stadion løber op et sted mellem 90 og 145 millioner kroner, som notatet siger, mangler der altså et sted mellem 55 og 160 millioner kroner i det regnestykke, som skal dækkes ind af investorer.