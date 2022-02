Rådmand opfordrede kabelnaboer til at flytte: - Det var som at få en spand vand i hovedet

Sagen har dog ikke kun konsekvenser for de mennesker, der bor klos op ad kablet. De otte udlejningshuse og grunden ejes af selskabet Hedelundhegnet ApS. Medejer Tanja Steinbacher fortæller, at hun aldrig havde hørt om, at to boliger på hendes grund lå for tæt på et højspændingskabel i forhold til forsigtighedsprincippet og en anbefalet sikkerhedsafstand.

Hun frygter nu, at sagen kan få store økonomiske konsekvenser for hende og selskabet Hedelundhegnet ApS.

- Først og fremmest er jeg jo frygtelig ked af, at vores beboere nu skal leve med bekymringen for deres sundhed, uagtet om den er videnskabsligt begrundet eller ej. Det påvirker jo både dem og mig personligt.

- Økonomisk betyder det alt for mig og min familie. De rækkehuse, som vi har købt på Hedelundhegnet er købt for penge, som vi har knoklet os til, og som var vores pensionsopsparing. Jeg tør slet ikke tænke på konsekvensen af, at kablet ikke bliver flyttet. Desuden er jeg helt uden skyld i denne sag, siger Tanja Steinbacher.

Ifølge Hedelundhegnet ApS indgik oplysningerne om, at to boliger lå få meter fra et højspændingskabel ikke i handlen.