Rådmand vil genhuse støjplagede letbane-naboer efter overnatning

By- og kulturrådmand Søren Windell (K) vil have genhuset de støjplagede naboer, der er værst ramt af generne fra letbanens kørsel i Odense.

Meldingen kommer, efter by-og kulturrådmanden for en uge siden var overnattende sovegæst hos to odenseanere, hvis boliger ligger få meter fra letbanesporet.

- Jeg synes simpelthen, at vi som ansvarlige politikere sammen med Odense Letbane skal ud for at tilbyde de værst ramte borgere en mulighed for at bo et andet sted, indtil man finder ud af, hvad man vil gøre ved problemet, siger rådmand Søren Windell (K) til TV 2 Fyn.

Onsdag skal Økonomiudvalget mødes med Odense Letbane for blandt andet at diskutere problematikken med støjplagede naboer. Her vil by- og kulturrådmanden konkret foreslå letbanens ledelse at få genhuset beboerne som en midlertidig løsning.

- Det er dem, hvor grænseværdien for støj overskrider allermest, som jeg taler om. Dem skylder vi altså at tage hånd om, så de føler sig trygge og får deres søvn, indtil vi får en afklaring, siger han.

Her kan løsningen være at bo på hotel eller leje en lejlighed et andet sted midlertidigt. Der skal tages en dialog med borgerne om deres ønsker, uddyber han.