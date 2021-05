Se video: Tre nye løveunger født i Odense Zoo

Natten til søndag kom de to første unger og i løbet af formiddagen kom den tredje så til verden.

Kuldet ligger stadig i løvestalden, siger Danni Larsen, som også kan fortælle, at fødslen kommer efter en tumult periode.

- Det er en meget ung løveflok, vi har. Både faren Congo og Nunu er lige lidt over to år, og de har været igennem en periode, hvor de skulle finde ud af at omgåes.

Ikke klar til parring

Eksempelvis blev der lagt en video på Facebook, hvor den unge Congo, der kom fra Givskud Zoo sidste år, havde fået en ordentlig flænge i poten. Tildelt af en hunløve.

- Vores dyrepasser siger, at det er som at se en dans på Crazy Daisy. Hanløven skal lige finde ud af, hvordan man skal gebærde sig over for hunnerne, siger Danni Larsen videre.

- Nunu viste, at hun var klar til parring, og Congo gik så ud fra, at det var hendes søster nok også og prøvede at parre sig med hende, men det skal han jo så lære, at det kan han ikke.

Det er ikke muligt for offentligheden at se ungerne endnu, men hvis man har svært ved at vente, er der beroligende ord med på vej fra haven.