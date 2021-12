Tidligere træner og sportsdirektør tom for ord: - Lars er svær at erstatte

Og det kan Lars Høghs tidligere holdkammerat Ulrik Pedersen nikke genkendende til.

- Han har fyldt rigtig meget i min karriere, og han var enormt vellidt. Jeg har aldrig hørt nogen sige et dårligt ord om Lars Høgh. For selv om han var en meget privat person, så gav han meget af sig selv. Han er nok det, de fleste vil betegne som en guttermand, siger den tidligere OB-spiller.

I klubben er man da heller ikke i tvivl om, at historien om Lars Høgh ikke slutter her. Han vil agere fyrtårn mange år endnu, fortæller Kim Brink.

- Han er svær at erstatte. Han har spillet en rolle, selv om han ikke har spillet for OB gennem mange år. Man har hele tiden målt op i forhold til Lars, og det er lidt uretfærdigt for mange, for det er svært at leve op til. Han har fyldt rigtig meget og vil fortsat fylde, siger han.

Lars havde hovedrolle i stor kamp

Noget af det, man heller ikke kan komme uden om, når man taler om den tidligere OB-målmand, er Miraklet i Madrid. Da drengene fra Odense mod al forventningen hentede en 2-0-sejr hjem mod den spanske storklub.

Michael Hemmingsen var blandt de spillere, der var på banen sammen med Lars Høgh.

- Lars var et mirakel den dag. Han var skyld i, at vi fik det resultat, siger Michael Hemmingsen.



- Det er svært ikke at give ham en stor del af æren. De havde mange chancer, men han stod en pragtkamp dernede, siger Ulrik Pedersen, der selv stod for det ene af de to mål.