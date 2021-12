Sådan husker fynboerne Høgh'en: - Lars, du var en stjerne

For Lindie Tessmer Andersen er Lars Høghs indsats mod kræft noget af det, der står tydeligst tilbage.

- Da min fætter og en anden fra vores lille by døde af kræft i 2010, blev der lavet en mindefodboldkamp, hvor venner og familie til Jeppe og Johnny skulle spille. Der skulle samles ind til Kræftens Bekæmpelse. Lars Høgh og Michael Falch meldte, at de meget gerne vil være med og spille på hver sit hold. Det gav de efterladte en rigtig god oplevelse. Jeg håber, der er nogle, der gør noget rigtig godt, for Lars’ efterladte, så de får nogle gode oplevelser, selvom de står midt i en sorg. Ligesom Høgh og Falch gjorde for os for 11 år siden.



