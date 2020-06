Tilbage i fitness: Fynsk center har slået dørene op

Hjemmetræning på stuegulvet eller ude i haven ser ud til snart at være overstået. Som en del af genåbningens 3. fase har indendørs idræts- og foreningsliv nemlig lov at åbne igen.

Vi lukker kun 100 personer ind ad gangen i Odense, hvor vi normalt har plads til omkring 300 personer ad gangen Jens Gottschalck, ejer, Go2fitness

Det betyder blandt andet, at træningsglade fynboer mandag kan vende tilbage til fitnesscenteret alt efter, hvor de er medlemmer.

I Go2fitness i Odense tog man imod de første træningshungrende medlemmer klokken 12.

- Vi har været klar længe til at åbne, og nu da vi har muligheden, så vil vi gerne imødekomme vores kunder, som i høj grad har savnet muligheden for at træne hos os, siger ejer af Go2fitness Jens Gottschalck.

Skal træne med handsker

Turen i Go2fitness er imidlertid noget anderledes, end den var, før Danmark lukkede ned.

Allerede inden Kulturministeriet søndag udsendte retningslinjer for genåbningen af indendørs idræts- og foreningsliv, meldte Go2fitness ud på deres facebookside, at de var klar til at genåbne mandag, dog med en del nye restriktioner.

For det første har fitnesscenteret på banegården valgt at lukke både omklædning, baderum og skabe. Derfor skal medlemmerne sørge for at være omklædte hjemmefra. Desuden opfordres medlemmerne til at medbringe handsker, som de kan træne med.

Jens Gottschalck fortæller desuden, at hvert andet løbebånd er blevet fjernet, at der er sat ekstra sprit op, og at medlemmerne opfordres til også at medbringe deres egen sprit.

- Vi har foretaget en lang række sikkerhedsforanstaltninger. For eksempel lukker vi kun 100 personer ind ad gangen i Odense, hvor vi normalt har plads til omkring 300 personer ad gangen, siger Jens Gottschalck.

Glæder sig til at blive kaptajn på eget skib

Også Claus Sloth, et center for personlig træning i Odense, har arbejdet benhårdt på at blive klar til igen at måtte lukke medlemmer tilbage til træningscenteret.

Allerede inden regeringen og Folketingets øvrige partier besluttede at inkludere indendørs idræts- og foreningsliv i den 3. fase af genåbningen, havde Claus Sloth inddelt centeret i zoner, rykket rundt på udstyret og opsat mere sprit.

Træningscenteret Claus Sloth havde allerede inddelt områderne i centeret i zoner, inden de var en del af genåbningens 3. fase i håb om, at blive en del af den. Nu gør de klar til at genåbne. Foto: Claus Sloth

Ligesom i Go2fitness er også omklædningsrummene lukket hos Claus Sloth.

Med de nye retningslinjer håber centeret at blive klar til at genåbne tirsdag eller onsdag, og så tager de kontakt til alle de medlemmer, hvis forløb blev afbrudt, allerede mandag.

- Claus Sloth glæder sig til at komme af med regeringens forbud og blive kaptajn på eget skib igen. Det at få spændetrøje på er ikke en entreprenørs livret, skriver fitnesscenteret i en pressemeddelelse.

Landets største kæde åbner ikke

Det er dog langt fra alle fitnesscentre, der er klar til at åbne igen mandag.

Landets største fitnesskæde, Fitness World, oplyste søndag i en pressemeddelelse, at de ikke ville være klar til at genåbne mandag.

- Vi er meget begejstrede for nyheden om, at vi kan få lov til at åbne vores centre igen, men afventer de endelige retningslinjer, siger direktør i Fitness World Lars Frødstrup i meddelelsen.

De endelige retningslinjer kom senere søndag.