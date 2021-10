Trods halvfærdig løsning: Borgmester er tilfreds med åbningen af H.C. Andersens Hus

Men det er jo en halv løsning, som man har gået med i rigtig lang tid. Hvad tænker du om, at huset blev indviet selvom flere helt centrale dele af konceptet, som eksempelvis lyden, ikke var klar?

- Det har selvfølgelig været en modig beslutning, men vi har også været ramt af chipmangel for at få tingene til at fungere optimalt ligesom andre. Det er også derfor, man med den her soft opening valgte, at folk kunne komme ind i huset til halv pris. Så var der en sammenhæng mellem det, man kunne se, og det, man betalte. Og det har odenseanerne og turisterne tager med kyshånd.

Den chipmangel, borgmesteren henviser til, er den verdensomspændende mangel på mikrochips til elektronisk udstyr, der har været i kølvandet på coronapandemien.

Forventer, at ny åbningsdato holder

Men allerede i marts måned vurderede man, at der var en stor risiko for, at der ville opstå forsinkelser for projektet undervejs. Skulle man ikke bare have skubbet åbningen et par måneder, nu hvor der kun var den her halve løsning?

- Jeg synes faktisk, at den her modige beslutning, har vist sig at være en god beslutning. Jeg oplever, at de fleste gæster godt har kunne se, at huset ikke har været 100 procent færdigt. Men de har været glade for det besøg, de har kunne aflægge. Og så er der jo mulighed for at man kan vende tilbage igen efter d. 1. december, når det hele er oppe og køre.