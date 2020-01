Unge passagerer skal træde i pedalerne i klimabus

Det er ikke hvilken som helst bus, de yngste medlemmer i Næsby Tennis tager, når de skal til træning. Det er en såkaldt "cykelbus", som skal komme både passagererne og klimaet til gavn.

- Det er win-win fire gange. Det kan vi godt lide, siger Tomas Placatka, der er junioransvarlig i Næsby Tennis.

Læs også Bæredygtighed: 1.600 statslige ansatte samles centralt i Odense

Kort sagt går konceptet ud på, at børnene bliver samlet op på forskellige stoppesteder og sammen cykler frem og tilbage fra klubben. Det glæder de unge tennisspillere, der må trampe i pedalerne.

- Jeg synes, det er helt vildt fedt, fordi vi lærer hinanden at kende på en anden måde end til træning, hvor det godt kan blive lidt seriøst. Men her kan vi fjolle rigtig meget og snakke sammen, siger Hedvig Placatka, der går til tennis og er Tomas Placatkas ene datter.

Langt til træning

Cykelbussen kørte for første gang for fire måneder siden. Den blev til, fordi træningen i vintersæsonen rykkede fra Næsby til Marienlyst, og på den måde blev det sværere at komme frem og tilbage.

- Det var sådan, at man altid regnede med sine forældres kørsel. Og det var ikke altid, man lige kunne nå det, fordi de er på arbejde, siger Caroline Lee, der er juniorspiller i Næsby Tennis.

Læs også Borgmester vil have lokal klimaplan

Tomas Placatka mener også, at den fælles "bustur" er med til at styrke fællesskabet.

- De lærer at kende hinanden på en anden måde. De får nogle andre oplevelser, hvor de ikke bare står på tennisbanen og hamrer til en bold, siger han.

Sparer mange kilo CO2

Udover de sociale gevinster har cykelturen også en positiv indvirkning på klimaet. En miljøekspert har regnet ud for klubben, at cykelbussen sparer klubben 714 kilo CO2 på en sæson.

- Vores biler står i carporten. Vi tager vores cykler, for de sviner ikke, og vi kommer afsted og til træning, siger Tomas Placatka.

Han håber, at det bliver en ordning, der varer ved:

- Hvorfor ikke tage cyklen og komme til din aktivitet? Det giver mening.