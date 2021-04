Voldtægtsforsøg mod 12-årig: 15-årig blev løsladt - nu er han fængslet

Der er tale om den samme dreng, der mandag blev anholdt i sagen, men derefter blev løsladt, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi. Nu er drengen altså anholdt igen og kræves fængslet.

Det var fredag eftermiddag, at pigen blev overfaldet, trukket ind i et buskads og udsat for anden seksuel omgang end samleje, oplyste politiet. Det skete i bydelen Fraugde ved Odense.

Pigen var nogle minutter før overfaldet stået af bussen ved lægehuset. På vej hjem ad stisystemet mellem Flittergræsset og Fraugde-Radby-Vej blev hun pludselig grebet bagfra.