Farvel til politik betød farvel til grove kommentarer

Og nu er hendes klare opfordring, at vi sammen gør op med den hårde tone, der særligt på de sociale medier har overtaget.

- Vi har sådan nogle sætninger som, at man må forvente at blive klemt, hvis man stikker næsen for langt frem, eller at der er koldt på toppen, men udsigten er god. Man hører også tit, at man skal lade være med at være så sart. Og der synes jeg, at vi skal være modige nok til at sige, at vi altså er lidt sarte, siger Annette Vilhelmsen og slår fast:

- Bare fordi man er en offentlig person, betyder det ikke, at man automatisk skal stå model til hvad som helst.

I dag arbejder Annette Vilhelmsen som direktør på uddannelsesinstitutionen Tietgen i Odense. Og med den nye stilling er hun dermed også trådt ud af offentlighedens søgelys.

- Jeg savner ikke at være en offenlig person, og jeg er også glad for at slippe for de mange beskeder.