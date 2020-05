100-års jubilæum i skyggen af corona: Skåret ned fra 2.000 gæster til flagallé

Der er ikke noget galt med en flagallé, men når det er det eneste, der er tilbage af længere tids planlægning i anledningen af et 100-års jubilæum, så er det i orden at smilet er lidt anstrengt.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup skulle i dag, 1. maj, have fejret, at det er 100 år siden Niels Bukh, grundlagde skolen på Svendborgvej i Ollerup.

2.000 gæster var inviteret. Kulturminister Joy Mogensen (S) skulle være kommet og der var ventet besøg fra udlandet.

Kvalt i corona-restriktioner

Det er bare en lille del af det to-dages-program, som Gymnastikhøjskolen i Ollerup havde brugt mange kræfter på for, at få til at hænge sammen. Og det er også det program, som i skrivende stund står og falmer på skolen hjemmeside.

Men coronavirussen ville noget andet, og tog det meste af luften ud af festlighederne, som ellers skulle have bragt nye og gamle elever sammen om middag, fest, sang, dans og et stort fyrværkeri.

Det hele foregår fredag og lørdag og skulle være kulmineret lørdag eftermiddag med opvisning af skolens allerbedste elever.

I stedet er det blevet til en flagallé gennem Ollerup. Resten er kvalt i corona-restriktioner.

- I dag skulle solen have skinnet. Og der skulle have været over 2.000 mennesker, mange internationale gæster og samarbejdspartnere. Her skulle kulturministeren have holdt tale, her skulle den japanske ambassadør have været tilstede. Og den lokale borgmester skulle have holdt tale og så videre, fortæller forstander Uffe Strandby.

Alternativ fejring også aflyst

Hvis der skal findes et lille lyspunkt i alle aflysningerne, så skulle det da lige være den silende regn, som spiller en ærgerlig melodi, mens TV 2/Fyn kigger forbi. Den regn kunne nok godt have lagt en dæmper på festlighederne.

- Det er trist, men som situationen er har vi måttet aflyse det, konstaterer forstanderen tørt.

Der var lavet tilløb til en lidt anderledes fejring, hvor de 70 ansatte enkeltvis skulle ankomme til skolens stadion og med tre meters afstand imellem danne tallet 100.

- Vi forespurgte politiet om det var i orden. Det var det ikke, for der er forsamlingsforbud for mere end ti mennesker, så det måtte vi også aflyse.

Men på trods af aflysningen holder Uffe Strandby jubilæumsfanen højt og fortæller, at man har flyttet jubilæumsfesten til næste år på samme dato.

- Der forventer vi, at vi har lagt coronakrisen bag os, og at alle vores internationale gæster også vil være i stand til at komme flyvende hertil. Så det bliver 100-års jubilæum på 101-års-dagen.

Skolens ansatte får dog markeret jubilæet. Uffe Strandby har sørget for, at alle ansatte har fået bragt en jordbærtærte og flaske af den vin, som skulle have været serveret til jubilæet ud til bopælen, så man med en virtuel sammenkomst kan markere dagen.

- Så kan de nyde en jordbærtærte og et glas. Og så holder vi en reception, hvor der vil være tale og sang og noget underholdning.