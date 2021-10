34-årig mand mister livet i soloulykke på Sydfyn

Lægen, der ankom som en af de første til ulykken, erklærede manden død på stedet, fortæller Henrik Krøjgaard.

- Der har umiddelbart ikke været vidner til ulykken. Derfor kommer det formentlig til at tage tid for at fastslå en mere konkret årsag, siger Henrik Krøjgaard.

Bilinspektør på stedet

Ulykken skete på Vængevej i Stenstrup. Politiet fik den første melding klokken 23.43 fredag aften.

De pårørende er underrettet.

En bilinspektør skal nu forsøge at klarlægge, hvad der er gået forud for ulykken.