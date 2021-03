Borgere i testkø: Jagt på aggressiv coronamutation fortsætter

Vi holder øje med det og tør ikke tro på, at det er overstået nu John Jensen, direktør, Svendborg Kommune

Indsatsen for at stoppe spredningen af en agressiv coronamutation i Svendborg forsatte tirsdag. Den har været koncentreret omkring Byparken og etagebyggeriet i det nordøstlige Svendborg.

Således er 454 borgere tirsdag blevet testet i beboerhuset Skovbyhus, og i alt 1.090 personer er testet siden mandag.

- Jeg er rigtig glad for den store tilslutning, der har været, og den ansvarlighed borgerne har udvist ved at møde op og lade sig teste.

- Det er det der skal til for, at vi får overblik over smitten og får mulighed for at stoppe det, siger John Jensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Svendborg Kommune.

Han tilføjer, at borgere over hele Svendborg de seneste dage har været meget aktive med at lade sig teste.

- Der har været kø rundt om på teststederne, siger direktøren.

Den ekstraordinære indsats med testenheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed stoppede, da Skovbyhus lukkede klokken 18.00 tirsdag. Skovbyhus vil fortsat være teststed, ligesom testindsatsen fortsætter i hele Svendborg Kommune (klik og se, hvor der testes).

Smittetallet stiger

Den ekstraordinære indsats tog fart, da det mandag morgen kom frem, at der er fundet flere tilfælde af smitte med en smitsom mutation af coronavirus i Svendborg Kommune.

Mutationen er blandt andet fundet i den nordøstlige del af Svendborg.

Incidenstallet, det der tidligere blev kaldt smittetallet, ligger ifølge tirsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut på 106,5 i hele Svendborg Kommune.

Det betyder, at smitten er steget ad to omgange siden søndag, hvor 14 tilfælde af coronavirus blev konstateret i kommunen. Her landede incidenstallet på 91,1, mandag steg det til 101,4, og tirsdag er det altså på 106,5.

Fortsæt med at blive testet

John Jensen opfordrer til, at byens borgere fortsat bliver testet.

- I går var der kun syv nye smittede, og hvis det holder sig på et lavt niveau, så har vi måske haft succes, siger direktøren og tilføjer:

- Nu har vi fået den meget smitsomme variant "indenfor døren", og vi holder øje med det og tør ikke tro på, at det er overstået nu, så vi følger det meget tæt, så vi sikrer os, at vi ikke får spredt smitten.

Blandt andet mistænkes børn for at være blandt de smittede med den smitsomme coronavariant. For at undgå en eksplosiv smittestigning blev elever og deres familier i fire forskellige klasser fordelt på to skoler mandag bedt dem om at gå i isolation og blive testet.

Det er endnu ikke oplyst, hvilken mutation der er tale om.

