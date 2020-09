Drab af rovfugle bliver sjældent opklaret: - Det er møghamrende trist

Inden for en uge er der fundet fire døde havørne på Tåsinge. Dansk Ornitologisk Forening mistænker, at ørnene kan være blevet forgiftet.

- Det er møghamrende trist, når man har succesen med, at de kom her. Ikke mindst på grund af den lokale opbakning, der er blandt beboerne, der kigger op på reden og nyder fuglene. Det er trist de ikke er der mere, siger Poul Rasmussen.

Han er redekoordinator hos Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

For foden af reden fandt man mandag en han og to unger, der var faldet ned og var døde.

Fundet sker efter en anden havørn blev fundet død den 18. september ikke langt derfra, og Poul Rasmussen er overbevist om, at havørnene er blevet forgiftet.

Vi kan godt ændre mentaliteten og kulturen. Det gør man fra samfundets side ved at signalere omkring den alvor, man ser på tingene Henrik Kalckar, Formand DFO Fyn

- Når der ligger tre døde ørne inden for få meter af stammen på redetræet, så er der ingen tvivl om, at han er kommet hjem med at forgiftet bytte og har fodret ungerne. I løbet af ganske få minutter falder de døde om. Hvis de havde været syge eller var døde af en anden årsag, så havde de været alle mulige andre steder og var faldet ned, hvor de nu var. Der er ingen tvivl fra mig, forklarer Poul Rasmussen.

Kulturændring kræves

Dansk Ornitologisk Forenings formand på Fyn, Henrik Kalckar, har svært ved at forstå, hvorfor nogen skulle have interesse i at komme et dyr til livs, der på ingen måde er en trussel for mennesker.

- Det undrer os virkelig meget. Men jeg tror, man skal kigge på en kultur, hvor nogle mennesker betragter naturen som en nyttehave med mennesket i centrum, og er der noget i haven, man ikke bryder sig om, bliver det luget væk, siger formanden til TV 2 Fyn.

Derfor håber han, at myndighederne vil være med til ændre den kultur. Han har flere bud på, hvordan det kan gøres.

- Det gør vi for eksempel ved at oprette et fauna-politi og øge straffen for de her overtrædelser. Det ved vi jo fra andre ting, at vi kan godt ændre mentaliteten og kulturen. Det gør man fra samfundets side ved at signalere omkring den alvor, man ser på tingene med, forklarer Henrik Kalckar.

Obduktion

De døde havørne er sendt til DTU, hvor de skal obduceres. Mistanken går på, at de kan være forgiftet med nervegiften carburoran, der har været forbudt i 12 år. Svaret kommer engang i næste uge.

Skulle det vise sig, at ornitologerne får ret, skal de ikke sætte næsen op efter at få nogen dømt. Drab på rovfugle bliver så godt som aldrig opklaret, forklarer Poul Rasmussen.

- Man kan ikke finde de skyldige. Men det værste er, at der stadig kan ligge gift i naturen. Det kan gå ud over hunnen og alle mulige andre rovfugle, siger han.

Poul Rasmussen har fulgt ørnene på Tåsinge de sidste syv til otte år. Han frygtede, at hun-ørnen lå død i reden, men dronebilleder viser, at det heldigvis ikke er tilfældet.

Den fynske ornitolog så desuden en voksen ørn flyve over skoven, og det giver ham håb for, at hunnen lever. Og måske kan hun finde sig en ny mage.

- Der er rimelig gode chancer for, at der skulle komme en hanørn på et eller andet tidspunkt. Så kan det være, de kan blive et nyt par, så vi kan få brugt reden igen, siger Poul Rasmussen.