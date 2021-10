Lokale jubler over ny cykelsti: - Det bliver Danmarks smukkeste

Og det vækker stor begejstring blandt de lokale.

- Jeg kan se, at folk jubler på de sociale medier. Nu kan man begynde at pendle på arbejde og sende sine børn og unge trygt ud på cykel, siger Jens Fabricius Hansen, der er formand i Foreingen til fremme af cykelsti mellem Ollerup og Svendborg.

Forløsning

Jens Fabricius Hansen har hårdnakket kæmpet for en sikrere vej mellem de to byer de sidste tre år. Og selvom detaljerne for den nye vej endnu ikke er på plads, så ser han med begejstring på det, politikerne har fremsat.

- Det er en stor forløsning, at der nu er et udsigt til en løsning. Det er så fantastisk, for det her har været et problem i mange år. Man har kæmpet for det længe. Det, der er udsigt til, er spektakulært, siger Jens Fabricius Hansen og fortsætter.



- Jeg tror det bliver en af Danmarks smukkeste cykelsti-etaper. Det ser vi i den grad frem til.