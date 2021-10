- Nogle blev kede af det, mens andre havde det sådan, at "nå ja, Louds historie er en lang omgang kaos, og det fortsætter vi så bare med". Men det er klart, at det vil påvirke deres liv, for det er ikke så ligetil at bo i Svendborg og så pludselig flytte til for eksempel Aarhus, siger radiodirektøren til Fyns Amts Avis.

Fremover vil Radio Loud have to journalister i Odense, to i Aalborg og to i Aarhus. Samt én i eksempel Thy og i Sydjylland.

Radio Loud lukker i Svendborg senest 1. februar 2022.