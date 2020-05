Fynbo i dilemma: Må vi holde fest i haven?

45 gæster i et partytelt. Det er scenariet, som Erik Holm Larsen og hans familie håber at skabe i haven den 7. juni, hvor Eriks barnebarn efter planen skal døbes. Men den 7. juni er dagen før, at forsamlingsforbuddet forventeligt bliver hævet til 30-50 personer. Så er det overhovedet tilladt?

Spørgsmål fra en fynbo Må man holde en privat fest i et partytelt med 45 personer i privat have? Erik Holm Larsen

Svaret til det andet spørgsmål er enkelt: Ja! Da festen skal holdes i en privat have, gælder forsamlingsforbuddet ikke. Det fremgår blandt andet af retningslinjerne på Politiets corona-informationsside. Erik og familien kan invitere masser af mennesker, hvis de har lyst, så længe de bliver på privat grund.

Men er det så en god idé?

Læs også Sommeren vi aldrig glemmer: Skal vi i karantæne, hvis vi kommer fra weekend i Tyskland?

Opkald til hotline

TV 2/Fyn ringede til statens corona-hotline, og her er svaret også krystalklart: Nej!

- Det fraråder vi på det kraftigste, siger den medarbejder, vi får i røret.

Men det er jo dagen før, at forsamlingsforbuddet alligevel hæves til 30-50 personer?

- Jamen det kan jo ændre sig mange gange inden da, replicerer medarbejderen.

Han henviser til, at statsministeren gang på gang har understreget, at de planlagte lempelser og gennemførelse af åbningsfaserne kun sker, så længe smittetallene er acceptable.

Erik Holm Larsen er ikke spor overrasket, da han får svarene at vide.

- Alt det ved vi godt, siger han.

Familien har selv fundet frem til de samme oplysninger på egen hånd.

Men tror du så, I holder festen?

- Vi ved det ikke. Vi er jo ikke helt enige, indrømmer Erik.

Læs også Marianne har hus i Frankrig: - Jeg bliver nødt til at tage derned

Hjælp familien med at træffe beslutningen

Hvad synes du? Skal Erik og familien holde barnedåb i haven for alle de 45 gæster eller udskyde festen til senere på året?

Deltag i afstemningen i TV 2/Fyns Facebookgruppe Den Fynske Redaktion og hjælp familien Holm Larsen med at træffe beslutningen. Du finder afstemningen her.

(OBS: Du skal melde dig ind i gruppen for at deltage i afstemningen).

Sommeren vi aldrig glemmer

Denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på den meget anderledes sommer, som vi alle sammen går i møde. Udlandsrejser er aflyst. De udenlandske turister bliver væk.

Er der noget, du undrer dig over, eller spekulerer på, vil vi meget gerne høre fra dig. Send dit spørgsmål til redaktionen via formularen, som du også finder på denne side.