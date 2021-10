Fyn også ramt: Giftige stoffer fundet i vandboringer i hele landet

Og når de samles i sidstnævnte, kan det give varige helbredsproblemer.

Det er dyrt, tidskrævende og efterhånden også svært at finde nye steder, hvor vi kan bore efter drikkevand.

- For eksempel bliver man dårligere til at danne antistoffer, når man bliver vaccineret eller syg, hvis man har for meget PFAS i kroppen. Og derfor kan man blive oftere og alvorligere ramt af sygdom, siger Philippe Grandjean.



Drik vand fra hanen

Men betyder det så, at danskerne skal være nervøse for at tage et glas vand fra hanen, som vi altid har gjort det?

Ikke endnu, siger Susan Münster fra Danske Vandværker.

Hun understreger, at borgere trygt kan fortsætte med at drikke vand fra hanen, mens myndighederne arbejder på at kortlægge og udbedre problemet.

Susan Münster mener dog, at der er akut behov for, at man ser fremad og får lagt en samlet plan for bevaring af Danmarks rene grundvand.

- Fordi vi finder flere og flere uønskede stoffer i vores grundvand, haster det med at få lavet en plan for, hvordan vi beskytter vores drikkevand fremover. Det er dyrt, tidskrævende og efterhånden også svært at finde nye steder, hvor vi kan bore efter drikkevand, siger hun.

Philippe Grandjean siger, at det ikke hjælper at koge sit vand, idet PFAS-stoffer skal varmes op til over 1000 grader celsius, før de nedbrydes.

118 personer ud af 187

Sagen tager udspring i, at TV 2 ØST i sommer kunne afdække, at en lang række borgere i Korsør gennem flere år havde spist kød, der indeholdt for meget af stoffet PFOS.

PFAS er en paraplybetegnelse, der dækker over PFOS og en lang række andre flourstoffer, hvoraf nogle af disse kan være skadelige for mennesker og dyrs helbred.

I tilfældet i Korsør stammede flourstofferne fra, at nogle køer, der senere var blevet slagtet, havde græsset ved siden af et område, der tidligere var blevet brugt til brandslukningsøvelser.

PFOS-stoffet menes at stamme fra det slukningsskum, der i årevis er blevet brugt til øvelser, hvorefter det er sivet ud i et nærliggende vandløb og ned i jorden.

Køerne var ejet af Korsør Kogræsserforening, og af de 187 personer, der har spist kødet derfra og er blevet testet, har 118 et forhøjet indhold af PFOS i kroppen, siger formanden for foreningen, Kenneth Nielsen.

Mulig mirakelkur på vej

Som beskrevet er problematikken med PFAS en nyopstået en af slagsen. Derfor findes der i øjeblikket ikke nogen mirakelkur, der fluks kan uddrive stoffet fra kroppen.

Men på Holbæk Sygehus eksperimenteres der i øjeblikket med at bruge det anerkendte middel mod for højt kolesteroltal colestyramin til at drive PFAS-stoffer ud af kroppen.

Derudover har Sundhedsstyrelsen nedsat en ekspertgruppe, der skal undersøge og vejlede andre myndigheder og borgere på området.

De første resultater fra forsøgene på Holbæk Sygehus ventes at være klar i sommeren 2022.

- Indtil der findes en mirakelkur, må vi gå regelmæssigt til lægen og blive behandlet på vanlig vis, siger Kenneth Nielsen fra Korsør Kogræsserforening.