Nu begynder afhøringerne om den kontroversielle aflivning af mink

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som Minkkommissionen skal tage stilling til.

Regeringen har allerede erkendt, at lovgrundlaget manglede, da de traf beslutningen om at alle mink skulle aflives, men flere eksperter har udfordret den konklusion.

For eksempel skrev en forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen en kronik i Politiken, hvor han redegjorde for, hvorfor han mente, at lovgrundlaget var på plads.

Derfor er Minkkommissionen også blevet bedt om at tage stilling til spørgsmålet om manglende lovgrundlag.

Hvad kan blive efterspillet?

Minkkommissionen kommer hverken med en endelig afgørelse eller dom.

Men hvis kritikken i beretningen er hård nok, kan den føre til yderligere tiltag.

Eksempelvis kan der blive rejst en tjenestemandssag mod en eller flere embedsmænd, eller et flertal Folketinget kan beslutte, at der skal rejses en rigsretssag som den, der i øjeblikket kører mod tidligere venstreminister Inger Støjberg.

Næppe store konsekvenser

TV 2's politiske redaktør Hans Redder forventer dog ikke, at det kommer til at ske.

- Der er ikke nogen tvivl om, at de blå partier har en forhåbning om, at det her kan blive en gamechanger i dansk politik. De taler allerede nu om, at Mette Frederiksen skal for Rigsretten, men her er det vigtigt at forstå, at Rigsretten jo ikke er noget, Minkkommissionen kan beslutte, siger han og tilføjer, at det kræver et flertal i Folketinget.

- Jeg har svært ved at se for mig, at et af regeringens støttepartier vil sende den siddende statsminister for Rigsretten, siger Hans Redder og understreger, at det selvfølgelig er med forbehold for, at der kan komme helt nye oplysninger frem under Minkkommissionens afhøringer.

- Lige nu har jeg dog svært ved at se, at minksagen skulle vende op og ned på dansk politik.