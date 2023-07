Elfærge sat ud af spillet: Politikere kaldt til hastemøde om nødplan

Det er endnu uvist, hvornår den eldrevne færge "Ellen" kan genoptage sejladsen mellem Ærø og Als.

Det er baggrunden for et ekstraordinært møde fredag aften i kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune, der står bag selskabet Ærøfærgerne.

Her vil man ifølge borgmester Peter Hansted (S) beslutte at indsætte færgen Skjoldnæs.

Det vil betyde, at færgelejet på Als skal omlægges. Det vil beløbe sig til omkring 600.000 kroner.

- Jeg har været i kontakt med hele kommunalbestyrelsen, og alle er enige om at lave den her omstilling så hurtigt som muligt, siger borgmesteren.

Tirsdag var der røgudvikling om bord på "Ellen", og undersøgelser har vist, at der var udbrudt brand i batterirummet.

Eksperter fra batterileverandøren arbejder nu på at kortlægge, hvad der udløste branden.

Det skal munde ud i en rapport om hændelsen, som Søfartsstyrelsen skal have.

Herefter skal myndigheden tage stilling til, hvorvidt "Ellen" kan genindsættes på ruten.

Sideløbende arbejdes der på at skaffe nye batterier til færgen.

Højsæson for turismen på Ærø

Men lige nu er det højsæson for turismen på Ærø, og derfor vil Ærø Kommune have indsat en erstatningsfærge så hurtigt som muligt.

Løsningen er, at Skjoldnæs, som i forvejen sejler mellem Ærø og Faaborg, også skal sejle mellem Ærø og Als.

Samlet set bliver der færre ture, når den ene færge skal betjene begge ruter. Alligevel er det den i situationen bedste løsning, mener borgmesteren.

- Det er vigtigt for os at kunne opretholde begge ruter og ikke mindst kunne give de gæster, der kommer fra Sønderjylland og Nordtyskland muligheden for at komme den direkte vej, siger Peter Hansted.

Han ærgrer sig over, at færgen rammes lige midt i højsæsonen.

- Det er superærgerligt både for Ærø og vores turister. At der nu bliver nogle dage, hvor vi ikke kan besejle den rute, og at det sker lige midt i højsæsonen, siger Peter Hansted.

"Ellen" blev indsat i 2019 og blev dengang beskrevet som verdens kraftigste og største 100 procent eldrevne færge.

- "Ellen" er jo en frontløber inden for besejling med el, så det her er noget, vi skal lære af, siger borgmesteren.

En omlægning af færgelejet på Als vil ifølge borgmesteren formentlig tage cirka tre dage.

Rejsende opfordres til at orientere sig på Ærøfærgernes hjemmeside. Heraf fremgår det, at der ikke sejles mellem Als og Ærø til og med søndag 23. juli.

Yderligere en eldrevet færge sejler i danske farvande. Det er færgen "Grotte", som sejler mellem Esbjerg og Fanø.