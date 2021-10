For et år siden var elbiler et "fantasiprojekt" - nu har kommune købt 66 styks

Da Assens Kommune sidste år skulle udskifte biler i hjemmeplejen, faldt valget på benzinbiler frem for elbiler. Det var til trods for, at Assens er en klimakommune, som har aftalt at reducere sit CO2-udslip med to procent årligt.

De afstande, som den kommunale hjemmepleje tilbagelægger i bil, blev dengang vurderet til at være for store til, at elbiler ville give mening.

- Som kommune er vi nødt til at holde begge ben på jorden. Vi kan komme til at gennemføre nogle fantasiprojekter, der falder til jorden, fordi det viser sig, at det i virkeligheden ikke kan lade sig gøre, sagde borgmester Søren Steen Andersen (V) blandt andet til TV 2 Fyn i oktober sidste år.