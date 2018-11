Middelfart: Institutionsleder gav gratis sommerhusophold til gengæld for gratis kursus

Det var ikke efter bogen, at en institutionsleder i Middelfart Kommune lod sin kollega og private ven i Nordfyns Kommune - Tina Bue Frandsens søster - låne institutionens sommerhus gratis som tak for, at søsteren havde hjulpet ham med at komme gratis på kursus i Teori U ved Tina Bue i Odense Kommune.

Jeg synes, det er en træls mail Jørn Nielsen, Familie- og Forebyggelseschef, Middelfart Kommune

Det erkender Familie- og Forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen.

- Jeg synes, det er en træls mail.

- Det ene grund er, at når mine medarbejdere skriver en mail fra deres arbejds-mailadresse, så skal det foregå i en professionel tone. Jeg synes, den dér mail er i en alt for uformel tone.

- Det andet er, at der burde være sendt en regning på lån af det her sommerhus, siger Familie- og Forebyggelseschef, Jørn Nielsen.

E-mail vedr. sommerhusophold, februar 2014.

- Jeg får så tit noget af dig

Korrespondancen finder sted en måneds tid efter, at institutionslederen fra Middelfart er dukket op til den første af 12 undervisningsdage på det kursusforløb i Odense Kommune, som TV 2/Fyn har kunnet dokumentere, at der aldrig er blevet betalt for.

Den er ifølge Middelfart Kommune skrevet efter, at Tina Bue Frandsens søster har afviklet et personalearrangement for medarbejderne på døgninstitutionen Langebyhus, som hører under Børne- og Familiecentret, hvor hun dengang var leder.

Arrangementet fandt sted i det sommerhus, som tilhører netop institutionen Brohuset, som hendes private ven og tidligere kollega er leder af.

Det er med til at understrege det her billede af, at der er nogen, der har haft lidt svært ved at holde tingene helt adskilt Henning Fuglsang Sørensen, Lektor i strafferet, Syddansk Universitet

Han skriver den 11. februar 2014 følgende e-mail til Tina Bue Frandsens søster:

Hej ...

Vil du ikke sige til XXXX og (dig selv), at jeg ikke sender en regning på lån af sommerhus. Fordi jeg får så tit noget af dig (hjælp til at komme billigere på Teori U) osv..

Samme dag svarer Tina Bues søster følgende:

Hej søde ...

Vi takker endnu engang for din hjælpsomhed! Sig endelig til, hvis vi kan gøre noget den anden vej...!

Læs også Afsløring: Børn- og ungeleder købte kurser hos sin søster for borgernes penge

- Mest belastende for de to søstre

Beskeder, som ifølge strafferetsekpert Henning Fuglsang Sørensen, først og fremmest er problematiske for Tina Bue Frandsen og hendes søster.

- Den her mail er mest belastende for de to søstre. De er nødt til at forklare lidt om, hvordan det kan lade sig gøre, at Nordfyns Kommune gratis låner et sommerhus i Middelfart Kommune, hvorefter Middelfart Kommune gratis kan komme på kurser i Odense Kommune.

Mailskorrespondancen viser ifølge ham en forretningsmæssig forbindelse mellem de to søstre, som det vil kræve en politimæssig efterforskning at klarlægge vigtigheden af.

- Det er med til at understrege det her billede af, at der er nogen, der har haft lidt svært ved at holde tingene helt adskilt sådan, som vi normalt plejer at gøre det, siger Henning Fuglsang Sørensen, lektor i strafferet ved Syddansk Universitet.

00:21 - Den her mail er mest belastende for de to søstre, siger lektor i strafferet, Henning Fuglsang Sørensen, Syddansk Universitet. Luk video

Ingen interviews til TV 2/Fyn

TV 2/Fyn har tidligere været i telefonisk kontakt med Tina Bue Frandsens søster, tidligere leder af Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune. Hun ønskede ikke at lade sig interviewe om de gratis kursusforløb.

Onsdag er hun ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Heller ikke hendes ven og tidligere kollega, der er institutionsleder i Middelfart Kommune har villet medvirke i et interview. Han henviser til chefen for Familie og Forebyggelse, Jørn Nielsen.

Læs også Nepotismesagen: Chefer fyret i Nordfyns Kommune

TV 2/Fyn har også tidligere været i e-mail-kontakt med Tina Bue Frandsen.

Hun ønskede ikke at stille op til et interview om de manglende fakturaer til Nordfyns og Middelfart Kommuner, men skrev i en e-mail til TV 2/Fyn:

- Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til gratis kurser, ligesom jeg ikke vil kunne udtale mig i forhold til, hvorvidt der er foretaget opkrævninger, idet jeg ikke på noget tidspunkt har beskæftiget mig med fakturering.

Tina Bue Frandsen er foreløbig heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse onsdag.

Familiechef: - Jeg ser ikke den sammenhæng

Den ansvarlige chef i Middelfart Kommune, familiechef Jørn Nielsen, afviser fuldstændig, at e-mailen skulle give anledning til en mistanke om vennetjenester.

Jeg ser ikke den sammenhæng Jørn Nielsen, Familie- og Forebyggelseschef, Middelfart Kommune

- Der er et meget tæt samarbejde mellem Brohuset og Langebyhus. Jeg synes, det er fint, at mine teamledere har et godt samarbejde med nabokommunens teamledere. De støtter hinanden, de giver faglig sparring og de hjælper hinanden, hvis der er problemer.

De hjælper åbenbart også hinanden til at komme på kursus på Odense Kommunes regning?

- Det er jo så den sammenhæng, du ser, som jeg ikke kan se.

Det undrer dig ikke, at det lige er Tina Bues søster og din institutionsleder, der ender med at få en masse gratis?

Læs også Ny afsløring: Centerleders mand har også købt kurser ulovligt

- Det dér søskendeforhold, det er noget, jeg først er bekendt med nu. Vi har bestilt noget ved Odense Kommune – i min optik har vi ikke bestilt noget ved Odense Kommune, som var gratis.

Du siger, I har bestilt det ved Phønix – det har vi jo ikke kunnet se dokumenteret på nogen måde, for I har ikke kunnet levere dokumentationen for det?

- Det er rigtigt. Det er brandærgerligt, for så havde vi ikke siddet i den her situation.

Men du kan godt se, at det rejser en masse spørgsmål, når man så kan læse i en mail; ”du hjælper så tit mig med at komme billigere på Teori U” – og I ikke kan forklare, hvordan de gratis forløb kom til Middelfart?

- Der er vi tilbage ved den kobling, du laver, mellem den mail og det, at Langebyhus har lånt det her sommerhus. Det skulle så gøre, at vi bestiller kurser ved Phønix og tre år senere bestiller en temadag ved Tina Bue. Jeg ser ikke den sammenhæng.

01:30 - Jeg ser ikke den sammenhæng, siger Familie- og Forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen. Luk video

Gratis kurser for i alt 300.000 kroner

Den opsigtsvækkende e-mail er dukket op i en aktindsigt, som TV 2/Fyn har modtaget fra Nordfyns Kommune i forbindelse med arbejdet med at afdække hvor mange kurser, der blev foræret væk af Tina Bue Frandsens kursusenhed i Odense Kommune - og til hvem.

Læs også Middelfart involveret i sag om Tina Bue: Forærede kommunale kurser til søsters tidligere kollega

Arbejdet mundede ud i, at TV 2/Fyn tirsdag kunne fortælle, at Tina Bues søster i Nordfyns Kommune modtog gratis forløb for ca. 160.000 kroner - mens hendes private ven og tidligere kollega, som er institutionsleder i Middelfart, har fået kurser forærende for 140.000 kroner.

Det var det mangeårige socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Bue Frandsen, der fungerede som underviser på kursusforløbene og som leder af den kursusenhed, som finansierede kurserne i Odense Kommune.

Kursusforløb, som nogle eksterne kursister betalte 23.750 kroner for, mens andre - herunder Tina Bues søster og kontakten fra Middelfart Kommune - helt slap for at modtage en faktura.