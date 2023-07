Gik fra hektisk arbejdsliv til ro og saunagus: Nu lever Per og Jane drømmen

Bedre helbred

Arbejdet med at udbyde saunagus for at øge velvære hos andre har vist sig at smitte af på indehaverne. Både Per og Jane føler sig stærkere i dag, hvor de er midt i halvtredserne. Et liv med lavere tempo, sundere rutiner og mere ro har styrket krop og sjæl.

- I mange år stod jeg op hver morgen og havde ondt i kroppen. Men nu har jeg en formel. Jeg ved, at hvis jeg holder mig til mine gode rutiner med strækøvelser og hyppige havbade, så bliver hver dag den bedst mulige. Jeg står stærkere nu end nogensinde før, og det er en fantastisk følelse, for så har jeg mere overskud og kan berige Per og børnene. Det handler om det aktive valg - at tage en beslutning, siger Jane.

Også for Per har det øgede fokus på kost og mental sundhed sat positive spor.

- Da jeg ramte de 40, kunne jeg godt mærke, at kroppen begyndte at forandre sig. Og jeg vil være i stand til at løbe. Så de her seneste år har styrket mig, og lige nu føler jeg ikke, at noget kan vælte mig. Det er et godt sted at være i livet.