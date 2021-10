250 nye arbejdspladser: Stort industriområde på vej ved Fynske Motorvej

Det nye store industriområde vil komme til at ligge tæt på et nuværende industriområde ved Grønnemose på den anden side af motorvejen.

I dette område blev der i 2017 lavet en ny stor rundkørsel for at afhjælpe trafikproblemer. På samme sted er der planer om en ny servicestation, og fastfood-kæden McDonald's er i øjeblikket ved at opføre en ny restaurant på stedet.

Assens Kommune indkalder nu medlemmerne af det politiske udvalg for Miljø, Teknik og Plan til et ekstraordinært møde i næste uge for at sætte gang i arbejdet med at lave et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.