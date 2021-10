Efter fortrolig orientering: Lover letbanen til tiden - men borgerne undrer sig

- Meldingen er, at forventningen er, at det holder sig inden for budget og tidsplan, siger han og henviser til, at Comsa ikke skal forvente at komme igennem med alle krav.

Men størrelsen på beløbet, som parterne er uenige om, kan offentligheden ikke få oplyst og vil stadig være fortrolig.

- Der er den åbenhed, der skal være, så selskabet på den ene side har en god mulighed for at passe på skatteborgerens penge, mens der på den anden side skal være en offentlighed om rammer og retninger i et projekt som Odense Letbane, fastslår borgmesteren.