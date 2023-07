DSU-formand kalder unges ensomhed skræmmende

Hver tredje ung vil gerne mødes mere fysisk med sine venner i stedet for, at det hele forgår online - det viser en ny analyse fra Kraka.

- Det er skræmmende, men noget der hænger godt sammen med, at vi er mere på vores værelser og online, lyder det fra Katrine Evelyn Jensen, der er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og lige nu har succes med at samle 300 unge til politisk festival ved Vissenbjerg på Fyn.

Hun fortæller, at foreningslivet generelt har svært få de unge ombord og fastholde dem.

- Foreningslivet bløder, siger formanden, der understreger, at de fysiske fællesskaber er et vigtigt element på vejen til at løse de unges mistrivsel.

- I DSU er vi netop et fysisk, forpligtende fællesskab, hvor man kommer, og hvor der er brug for en, og hvor man altid får et klap på skulderen, og det tror jeg, at der er rigtig mange unge, der har brug for.

I modsætning til den generelle tendens inden for foreningslivet, så fortæller Katrine Evelyn Jensen, at DSU faktisk har succes med at få flere unge ombord, hvilket blandt andet kan ses ved rekord i årets deltagerantal på festivallen i Vissenbjerg.