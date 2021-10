Skole og SSP jubler over nærpoliti: - Det har gjort en kæmpe forskel

Og det er både viceskoleleder og SSP-koordinater i lokalområdet mere end tilfredse med.

- Det har gjort en kæmpe forskel, fordi vi kan handle meget hurtigere på tingene. Det er meget nemmere, når vi har nogle lokale betjente lige ved siden af os, vi kan tage fat i, når tingene opstår, siger Jesper Jensen, der er SSP-koordinator i Assens.

Og præcis dét, oplevede Flemming Widesen, der viceskoleleder på Glamsbjergskolen.

Her opstod der en situation mellem nogle elever, hvor lærere måtte adskille dem.

- Men det var også en sådan grad, at jeg havde brug for noget ekstern hjælp. Så jeg kontaktede vores SSP-afdeling, og de reagerede hurtigt og kom ud til os. Tilsvarende kontaktede jeg også vores lokalpoliti, hvor de også reagerede, fortæller Flemming Widesen.

Indenfor en time havde skole, SSP og politiet situationen under kontrol.

- Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre, fortæller viceskolelederen.

Stor forskel på før og efter

Flemming Widesen har været viceskoleleder på Glamsbjergskolen i fire år, og han er ikke i tvivl om, at der er et 'før' og et 'efter' nærpolitiet.

- Forskellen er, at vi får politiet ud til os på lokaliteten lynhurtigt. I gamle tider der har vi nok først set eller hørt fra dem et par uger senere, efter vi har lavet underretninger og anmeldelser, forklarer Flemming Widesen.