Vanvid på motorvejen: 39-årig risikerer varetægtsfængsel

En 39-årig mand blev torsdag eftermiddag stoppet, da han kørte på Fynske Motorvej ved Vissenbjerg.

Patruljen fra Fyns Politi mistænkte, at manden var påvirket af alkohol, og en udåndingstest viste at der i den grad var hold i mistanken.

Manden havde ifølge testen en promille på over 2,0. Manden er blevet anholdt og sigtet for vanvidskørsel. Der er blevet taget en blodprøve, som skal afsløre hvad mandens præcise promille var.

Er promillen over 2,0 vil manden blive fremstillet i grundlovsforhør med påstand om varetægtsfængsling, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Ender manden med at blive dømt for vanvidskørsel, kan politiet beslaglægge hans bil. Det fremgår af loven for vanvidskørsel.