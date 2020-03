Klar til at øge mængden af tests: - Det er ikke et Pentabase-projekt, det er et dansk projekt

Søndag kom Pentabase med et opråb til regeringen om, at de kunne hjælpe med at levere coronatests til myndighederne.

Og så begyndte både mail og telefonen at gløde hos den odenseanske virksomhed.

- Der skete jo rigtig meget i går, som vi er begyndt at følge op på. Vi lægger strategier for, hvordan vi kan løfte kapaciteten og bidrage mest muligt, siger Ulf Bech Christiansen, der er direktør for Pentabase.

Siden telefonen søndag begyndte at bimle og bamle, har direktøren været nødt til at genansætte personale, der ellers var rykket videre. For eksempel ansatte, der har startet deres egen virksomhed, men som er ramt af krisen.

Ulf Bech Christiansen har brug for så meget arbejdskraft som muligt, og han håber, at det er nok til at klare opgaven.

- Jeg håber, at vi kan løfte arbejdspresset. Jeg ved, at alle mine fantastiske medarbejdere knokler en vis legemsdel ud af bukserne, siger Ulf Bech Christiansen.

Signaler fra sundhedsministeren

Under normale omstændigheder skal en sådan ordre i udbud, inden regeringen må købe fra private virksomheder, men Ulf Bech Christiansen håber, at det krav bliver sat til side på grund af behovet for flere tests.

- Jeg er bekendt med problemstillingen omkring udbud, men jeg synes ikke tiden er til at diskutere holdninger om udbud. Jeg vil gerne gøre det, når krisen er overstået og så kan vi evaluere på, hvad vi kan gøre bedre, hvis en krise som den her sker igen, siger Ulf Bech Christiansen.

Han håber, at de allerede fra i næste uge kan øge mængden af coronatests, alt efter hvad regeringens krav er. Hvis alt går, som direktøren håber, kan de gennemføre 10.000 coronatests om dagen.

- Der var signaler fra sundhedsministeren om, at vi løser udfordringerne. Og det regner jeg med, at vi gør, siger Ulf Bech Christiansen.

Glade for at kunne gøre en forskel

Men han har ikke lyst til at være den eneste virksomhed, der bidrager til flere coronatest i Danmark.

- Vi er nok ikke den eneste virksomhed, der kan bidrage i det her. Men vi har en rimelig stor kapacitet, hvis vi gør det sammen med sundhedsvæsnet.

- Jeg håber, der kommer andre spillere på banen, så man hele tiden gør hinanden gode. Så hvis virussen muterer, kan vi få det løst hurtigst muligt. Det er ikke et Pentabase-projekt det her, det er et dansk - eller globalt projekt, siger Ulf Bech Christiansen.

For den odenseanske virksomhed er det en speciel situation at stå i.

- Det er helt surrealistisk. Vi er ikke glade for baggrunden, men vi er glade for at kunne gøre en forskel, siger Ulf Bech Christiansen.