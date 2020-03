Unge fynboer i frivillig karantæne: - Vi var nødt til at aflyse det hele

I disse dage har mange valgt at gå i karantæne - både for at skærme sig selv fra smitte, men i høj grad også for at undgå at smitte andre.

Blandt dem er fire unge fynboer, som Bemærk har fulgt. Katrine Rehder Knudsen, William Thulstrup, Sofia Brody og Nicklas Hein Eriksen har alle har valgt at sætte sig selv i karantæne.

Ifølge adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen vil mange i hjemmeisolation opleve, at hverdagens struktur lige så stille går i stykker.

- Man vil begynde at opdage, at ens rutiner smuldrer. De strukturer, man skal lave op til i hverdagen, forsvinder, forklarer adfærdsforskeren.

Aflyser arrangementer

Fredag 20. marts havde Katrine Rehder Knudsen fødselsdag. Det helt store arrangement med gæster, gaver og fejring var allerede planlagt, men planerne måtte aflyses.

Katrine Rehder Knudsen har nemlig sat sig selv i karantæne af hensyn til sin lillebror.

- Min lillebror har en kronisk sygdom, der gør, at han er udsat. Derfor ville det ikke være fedt, hvis jeg kom hjem med halsbetændelse eller andet, som gjorde, at jeg kunne smitte ham, fortæller hun.

Også 18-årige Nicklas Hein Eriksen havde planer om at fejre sin fødselsdag i byen med sine venner, men har også måtte aflyse.

- Jeg er lige blevet 18 år, og vi var gået i gang med at bestille bord på en klub, men vi var nødt til at aflyse det hele, siger Nicklas Hein Eriksen.

Kan være en udfordring

Sofia Brody er i øjeblikket alene hjemme. Hendes far er strandet i Thailand, og hans rejsebureau vil ikke sende ham hjem, fordi risikoen for at blive smittet med corona er meget lavere i Thailand end i Danmark.

- Jeg savner ham selvfølgelig rigtig meget, og jeg er også lidt bange for, om de får lov til at komme hjem til tiden, siger Sofia Brody.

Derfor får hun nu tiden til at gå med at passe huset, indtil hendes far kommer hjem igen.

- Det er lidt en udfordring, at man hele tiden skal finde på noget at lave, så man ikke bare ligger og sover hele dagen væk, fortæller den unge fynbo.

Kedsomheden er også begyndt at ramme gymnasieeleven William Thulstrup, der ligesom de tre andre har valgt at sætte sig selv i karantæne.

- Jeg har taget mig selv i at spille Soccer Stars, selvom jeg egentlig skulle sidde og lave skoelarbejde. Det er ret demotiverende at lave sine skoleting hjemmefra frem for at sidde i et klasseværelse, mener William Thulstrup.

Det er dog meget naturligt, at man kan have svært ved at motivere sig selv hjemmefra. Det fortæller adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen.

- Hvis mennesker skal nå at gøre det, de plejer at gøre, så er rutinerne det bærende element. Man vil opdage, at man måske kommer til at trykke lidt ekstra på snooze-knappen, og man går mere over i et ferie-mode, fortæller Pelle Guldborg Hansen.

Alle må tage ansvar

De fire unge er alle enige om én ting. Vi har et fælles ansvar, og det vil de gerne være med til at tage.

- Jeg har aldrig set så mange mennesker være ude og løbe, cykle eller gå. Men et eller andet skal man jo have tiden til at gå med, og de fleste bruger tiden på motion, siger Nicklas Hein Eriksen og fortsætter:

- Men jeg ser mange af mine venner og veninder, der går ud og spiser på café, og det forstår jeg ikke. Jeg ville ikke turde sætte andre menneskers liv på spil.

Også Katrine Rehder Knudsen håber, at alle tager situationen alvorligt.

- Det er ikke fedt, at du kan møde en på gaden, der er i risikogruppen, fordi han er ude og gå med sin hund, mener hun.

