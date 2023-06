Fynsk folketingsmedlem om uddannelsesreform: Kun forretten

Der er glæde hos det fynske folketingsmedlem Thomas Skriver Jensen over den uddannelsesreform, som et stort flertal i Folketinget vedtog tirsdag.

Med reformen skal en tredjedel af kandidatuddannelserne på universiteterne beskæres, men samtidig skal der bevilges flere penge til erhvervsuddannelser, og det glæder Thomas Skriver Jensen, (S).

Ifølge aftalen bliver der fra 2025 prioriteret 300 millioner kroner mere erhvervsuddannelser om året. I 2030 stiger det beløb til 400 millioner kroner mere om året til erhvervsuddannelserne.

Ifølge Thomas Skriver Jensen, (S), er der tale om den største investering nogensinde i erhvervsskolerne:

- Selve reformen er fornuftig, og den siger klart og tydeligt, at nogle færre skal gå på universitetet og nogle flere skal vælge erhvervsuddannelser eller professionsbacheloruddannelser. Samtidig sender vi med reformen en stor pose penge til erhvervsskolerne. Selvom det er godt, så er det ikke nok, og vi er ikke i nærheden af at være i mål, siger Thomas Skriver Jensen.

- Hvis man skulle sammenligne det her med, at gå ud og spise middag med tre retter, så er det her kun forretten. Vi mangler hovedretten som skal være større investeringer i erhvervsskolerne og desserten er, at man skal kigge på taxametersystemeter, så man ikke også fremover tilgodeser gymnasierne fremfor erhvervsskolerne, siger Thomas Skriver Jensen.