Byrådskandidat udelukket på grund af kæresten: - Jeg er rigtig ked af sagen, siger museumsformand

Udelukkelsen blev begrundet med, at Thomas Ingemansens kæreste havde skrevet et "ubehøvlet" indlæg om museumsdirektørens ansvar i forbindelse med lukningen af Hjemstavnsmuseet Den Gamle Gaard i Faaborg.

- På mødet vil jeg komme med min side af sagen. Mit ærinde har været at undgå, at de ansatte på Øhavsmuseet bliver en del af vælgermødet. Det har jeg fået kommunikeret dårligt, hvilket jeg beklager, skriver Jakob Holm til TV 2 Fyn.

- Jeg tror, at vi sammen kan finde en løsning. Det vil jeg i hvert fald arbejde for. Selvfølgelig vil Øhavsmuseet ikke stå for et vælgermøde, hvor partier ikke er velkomne.



Konservativ glæde

Formanden for den Konservative Vælgerforening, Kirsten Birkelund, er glad for, at parterne nu skal mødes.



- Jeg ser det som en fremstrakt hånd, og jeg kommer til mødet med den forventning, at Thomas Ingemansen får en plads i panelet og får lov at diskutere kulturpolitik med de andre kandidater, siger hun.

Samme toner lyder fra flere politikere i kommunalbestyrelsen:

- Jeg synes, at hele sagen virker mærkelig. Men det glæder mig, at parterne nu skal mødes. Min forventning er, at de finder en løsning, som indebærer en plads til Thomas Ingemansen i panelet, siger Anne Møllegaard Mortensen (DF), som er formand for Kultur- og Landsbysamfundsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.