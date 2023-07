17.614 studiepladser er stadig ledige

Lidt over 8900 kvalificerede ansøgere fik natten til fredag nej til drømmeuddannelsen.

Studievalg Danmark, som vejleder om de videregående uddannelser i Danmark, forventer at få travlt i løbet af de kommende dage med at give gode råd til, hvad der så skal ske.

Det fortæller direktør Mathilde Tronegård.

- Nogle ringer meget hurtigt til os, og andre har lige brug for en dag eller to til at sunde sig over det svar, de har fået, siger hun.

Det er meget forskelligt, hvad der bliver spurgt om, når de unge henvender sig, fortæller direktøren. Nogle henvender sig med tekniske spørgsmål.

- Og for andre er det en længere samtale om, at man måske har forsøgt i nogle år uden held, og nu vil man gerne tale om alternativer, siger hun.

Efter årets ansøgningsrunde er der stadig 17.614 ledige studiepladser rundt om i landet.

- Der er mere end 1000 uddannelsesmuligheder efter studentereksamen i Danmark, så det er en stor jungle at finde rundt i. Der findes altid nogle beslægtede uddannelser eller måske nøjagtigt den samme uddannelse bare i en anden studieby, siger Mathilde Tronegård.

Er du eksempelvis ikke kommet ind på studiet som folkeskolelærer i Aarhus, hvor der kun er standbypladser tilbage, er der en række andre muligheder alene i Midtjylland.

Der er både pladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Silkeborg ifølge en oversigt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Også universiteterne har ledige pladser. På Københavns Universitet kan man eksempelvis stadig få plads på teologi eller læse medicinalkemi.

Det samme gælder på Syddansk Universitet. For eksempel kan du stadig læse historie i Odense ifølge oversigten.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sender en sms til alle dem, der er kvalificerede - men som alligevel har fået afslag - med et tilbud om vejledning.

En kvalificeret ansøger er en person, som opfylder alle kravene til en uddannelse, men det kan være, at man ikke har et højt nok karaktergennemsnit, eller at man ikke klarede en optagelsesprøve.