Minimere sagsbehandling: Lokale iværksættere skal kunne regne med udbetaling

Nu kan lokale projektmagere i landdisktrikterne se frem til kortere sagsbehandling.

Torsdag har Erhvervsstyrelsen meldt ud, at udbetalingen af Landdistriktsaktionsgruppe-midler (LAG), der er finansieret af staten og EU, maksimalt må tage 60 dage. Førhen var gennemsnitsbehandlingstiden på udbetalingssager 103 dage.

Erhvervsstyrelsen kan gennem LAG-midlerne give tilskud til projekter, der styrker vækst og etablering af arbejdspladser ude i landdistrikterne.

I Måle har Sven Haarder fået 100.000 kroner fra LAG-midlerne til sin bagerbod. Han måtte vente i næsten 11 måneder, før pengene blev udbetalt.

- Det er jo meningen, det skal være et incitiament til at kaste sig ud i noget. Men hvis det breder sig, at udbetalingen er utilregnelig, får det modsat effekt, siger han til TV 2/Fyn.

LAG-midler fungerer sådan, at modtagerne af tilskud selv lægger ud og får udbetalt pengene senere. Han glæder sig derfor over, at andre lokale iværksættere kan se frem til kortere sagsbehandling.

- Det er sådan noget, man skal kunne regne med. Det kan man forhåbentlig nu, siger Sven Haarder.

Arbejdsgruppe sænker sagsbehandlingstid

Ifølge Erhvervsminister Simon Kollerup skal det nye tiltag sørge for, at projekterne ikke strander.

- Derfor har Erhvervsstyrelsen nedsat en taskforce, der skal sænke sagsbehandlingstiden, så vi får den ned på maksimalt 60 arbejdsdage, skriver han i en pressemeddelelse.

LAG-midlerne skal gøre gavn for udviklingen og væksten i landdistrikterne, fortæller Erhvervsministeren.

- Det er ikke holdbart, at foreninger, frivillige ildsjæle og for eksempel iværksættere skal vente næsten et år på, at deres sag bliver behandlet, så de kan få deres LAG-midler udbetalt, lyder det i pressemeddelelsen.

Erhvervsstyrelsen har allerede gennemført tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for LAG-sager. I sidste halvdel af 2019 blev der ansat flere sagsbehandlere til området. Nu sætter Erhvervsstyrelsen yderligere ind med en arbejdsgruppe, der skal få nedbragt sagsbehandlingstiderne.

Initiativet suppleres af forslaget om straksudbetaling af LAG-midler, som blev offentliggjort den 29. maj 2020. Straksudbetaling vil sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen. Forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang.

Det er hensigten, at loftet på 60 dage for sagsbehandlingstid skal gælde fra 31. juli 2020.