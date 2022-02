Friske tal om uheld på elløbehjul: Hver tredje skader hovedet, ansigtet eller tænderne

Med de snart tre års registrering i hånden kan UAG konstatere, at der er sket en voldsom stigning i antallet af uheld med elløbehjul.

- Der sker forholdsmæssigt flere uheld på løbehjul end på cykler, siger overlæge Niels Dieter Röck fra Ulykkes Analyse Gruppen og tilføjer:

- Vi lavede et skøn for et par år siden. Risikoen for uheld er cirka otte gange højere på elløbehjul end på cykel.

Fordobling på bare et år

Fra årsskiftet har det været lovpligtigt at bruge hjelm, når man kører på elløbehjul, men allerede nu er der flere ting, der tyder på, at elløbehjulsbrugerne ser stort på kravet.

Når man sammenligner tal fra de seneste seks måneder af 2019, 2020, og 2021 viser det sig, at der alene fra 2020 til 2021 er sket mere end en fordobling af uheld på elløbehjul.

I 2019 blev der registreret 46 uheld, der førte til, at den forulykkede var i kontakt med OUH. I 2020 var tallet 47, men i 2021 var antallet af uheld steget til 113.

Kigger man dybere i tallene fremgår det, at 45 procent af uheldene sker i dagtimerne, 25 procent i aftentimerne og 28 procent i nattetimerne.

Samtidig kan man se, at uheldene i nattetimerne er koncentreret om weekenden.

- Men vi ved ikke, om der er alkohol indblandet. Vi måler det ikke, siger Niels Dieter Röck.

Til gengæld kan man i opgørelserne se, hvilke skader de uheldsramte har fået. 14 procent fik skader på benene, halvdelen på hænder og/eller arm, mens 35 procent blev skadet i hovedet, i ansigtet eller på tænderne.



Hver fjerde havde ikke hjelm på

Forleden lavede Fyns Politi en indsats over for bløde trafikanter i Odense, Kerteminde og Svendborg. Her blev 14 elløbehjulsbrugere tildelt en bøde på 1.000 kroner for ikke at bære hjelm under kørslen.

Samtidig har UAG indtil dato i år registreret 16 uheld på løbehjul - i fire af uheldene brugte den forulykkede ikke hjelm.