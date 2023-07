Hussalget er stigende i fem fynske kommuner

Imens hussalget for tredje måned i træk stiger på landsplan, halter det efter på Fyn, hvor det kun er halvdelen af kommunerne, der har oplevet, at antallet af solgte huse er steget fra maj til juni.

Det viser nye tal fra boligsiden.

Kerteminde Kommune har oplevet den største stigning, hvor der i juni blev solgt 24 huse, hvilket er 14,3 procent flere huse end i maj.

På landsplan ligger Kerteminde Kommune dog et stykke under de kommuner, der har oplevet det største boom i boligmarkedet, hvor nogle kommuner har solgt over 50 % flere boliger fra maj til juni.

- Vi har set en stille fremgang på boligmarkedet samt en stigende købelyst, efter salget dalede kraftigt i vinteren og efteråret sidste år, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør til Boligsiden.



Selvom hussalget igen er stigende, er de samlede salgstal for det første halve år af 2023 i den lave ende, og er, ifølge Birgit Daetz, ikke set lavere siden 2016.

