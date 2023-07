Massiv mangel på elever hos hoteller og restauranter

Hotel- og restauranterhvervet topper listen over erhverv med størst mangel på arbejdskraft. Nu viser en ny undersøgelse fra HORESTA, at manglen på elever er mindst lige så stor, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

HORESTA har spurgt sine medlemsvirksomheder med elever, om de gerne vil have flere. Det siger 57 procent af dem ja til, og forklaringen ligger lige for: De kan ganske enkelt ikke få fat på dem. Hele 82 procent angiver dette som årsag til, at de ikke har det ønskede antal elever. Ifølge undersøgelsen vil 123 virksomheder kunne ansætte yderligere 276 elever.

- Det er massivt, og det illustrerer meget tydeligt, hvilken enorm udfordring vi som erhverv står med. Der er ganske enkelt alt for få, der vælger en uddannelse som kok, tjener eller receptionist, og det er en kæmpe udfordring, siger HORESTAs uddannelses- og projektchef, Pia Svane.

Netop manglen på elever rammer branchen med dobbelt effekt. Den udelukker nemlig også de virksomheder, som ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft via den såkaldte Positivliste. Forudsætningen for at gøre det er nemlig, at man har elever.

- Det er et kæmpemæssigt samfundsproblem, som rammer os nu, men som fremover vil ramme de fleste erhverv med faglærte, hvis det ikke lykkes at få styrket de erhvervsfaglige uddannelser og få flere til at vælge denne karrierevej. Flere prognoser har forudset en mangel på op imod 100.000 faglærte i 2030, hvis vi ikke får vendt udviklingen, siger Pia Svane.