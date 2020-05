Nu slår corona for alvor igennem: Ledigheden eksploderer på Fyn

Selvom Danmark gradvist åbner mere op, så rammer coronakrisen nu for alvor hårdt.

Situationen er rigtig alvorlig, og tallene taler deres tydelige sporg Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, SF

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at ledigheden fortsat stiger. Særligt på Fyn er antallet af ledige eksploderet.

I januar lå ledighedsprocenten på 4,2 på hele fyn. I april måned er den steget til hele 6,2 procent. Det svarer til 14.200 af den fynske arbejdsstyrke på omkring 229.000 personer.

- Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april overstiger alt, hvad vi tidligere har set, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgård (S) i en pressememeddelse.

Alvorlig situation for Fyn og Odense

For hele Danmark gælder det, at i alt 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken er ledige.

Til sammenligning ligger ledighedsprocenten på Fyn på 6,2 procent, og dermed overstiger antallet af ledige på Fyn altså landsgennemsnittet.

Her ses overblikket over alle landsdele i Danmarks og den tilhørende ledighedsprocent. Kilde: Danmarks Statistik.

Odense Kommune er hårdest ramt på Fyn med en ledighedsprocent på 6,7 procent. På kun én måned er ledighedsprocenten steget fra 5,3 procent i marts til 6,7 procent i april.

Læs også Genåbning uden borgere: Én person bookede alle tider, men mødte ikke op

- Situationen er rigtig alvorlig, og tallene taler deres tydelige sporg. Man skal huske, at bag alle de her tal ligger en masse menneskeskæbner. Der er rigtig mange lønmodtagere, der helt uforskyldt er havnet i arbejdsløshed på grund af den her epidemi, siger beskæftigelses- socialrådmand Brian Dybro (SF) til TV 2/Fyn.

Vil uddanne flere

Vi kan gøre meget som kommune, men vi kan ikke gøre det alene Brian Dybro, beskæftigelses. og socialrådmand, Odense, SF

Den højeste ledighedsprocent i landet er på Bornholm, men herefter følger København, Nordjylland og på en fjerdeplads altså Fyn.

Og ifølge beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Brian Dybro bør problemet løses gennem uddannelse.

- Hver eneste gang, der er en krise, så er det de unge og personer uden en uddannelse, som betaler den største pris. Det kalder på, at vi skal satse på et markant uddannelsesløft, så vi går fra ufaglært til faglært arbejdskraft, siger han.

Læs også Lønkompensation: - Risiko for at ikke alle fynske job kan reddes

Hvis en krise som denne ramme igen, vil der jo være nogle, der skal fyres, uanset om de er faglærte eller ufaglærte. Er uddannelse virkelig den rigtige løsning?

- Ja, det er den rigtige løsning. Hvis man har en uddannelse, så har man også lettere ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det kan godt være, at det ikke er alle, der ønsker at tage en uddannelse, men det hele handler om at få dem hen til de jobåbninger, der er, og lige nu ved ingen, hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig de kommende måneder.

Brian Dybro fortæller dog, at problemet ikke er ét, kommunerne kan løse alene.

- Vi kan gøre meget som kommune, men vi kan ikke gøre det alene. Vi er helt afhængige af, at vi som land kommer gennem krisen sammen. I går blev der lavet en aftale om at give et højere tilskud til virksomheder, der tager lærlinge, og selvom jeg er glad for det, så tror jeg, at man kan gøre mere fra Christiansborgs side, siger Brian Dybro.

Læs også 26 medarbejdere fyret: Coronakrisen rammer Odense Sport & Event hårdt

Frygter ledigheden stiger yderligere

Hvordan fremtiden kommer til at se ud for de ledige, men også for dem, der stadig er sendt hjem på lønkompensation, vides stadig ikke.

Men Brian Dybro frygter, at det ender med flere ledige.

- Hvis virksomhederne får ordrer ind, så kan de fortsætte som hidtil, men hvis ordrerbøgerne er tomme, så frygter jeg, at endnu flere bliver ledige. Det vil bare forværre problemet og den alvorlige situation, vi allerede står i med en høj arbejdsløshed, siger han.

Læs også Ledighed: Nu står 5.000 odenseanere uden job

Og selvom hjælpepakkerne foreløbigt er blevet forlænget hen over sommeren, så forventer beskæftigelsesministeren stadig, at ledigheden vil stige.

- Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber. Og enhver fyring går hårdt ud over den enkelte og deres familier, siger Peter Hummelgaard.