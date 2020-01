Ny social systue hylder mangfoldighed og hygge

Med hånden på stoffet, foden på pedalen og tungen lige i munden har en gruppe kvinder fundet sammen bag larmende maskiner i et kælderrum i Vollsmose.

Her er de ved at lære at sy.

- Jeg synes, at de kvinder har brug for at lære at sy til sig selv og deres familie, siger Aysel Hagi, der er initiativtager til det, der er blevet en social systue for kvinder.

Idéen til systuen fik hun, fordi hun ville skabe et socialt miljø, som kvinderne kunne få gavn af. Derfor har hun og foreningen Røde Sol siden 7. januar tilbudt gratis syundervisning om eftermiddagen hver tirsdag og torsdag.

- Der er nogle af dem, der er ensomme, og de sidder alene hjemme og kommer ikke ud, forklarer Aysel Hagi.

Nu kan kvinderne samles med nål, tråd og farverige tekstiler i kælderen, som de har indrettet med langbord og grøn dug. Til projektet har de fra Vollsmose Bestemmer fået midler, som er brugt på symaskiner, sakse og andet grej til syværkstedet.

Særligt tøj mangler

Ifølge initiativtageren er der mange fordele ved at deltage i systuen. Det handler ikke blot om at lære et håndværk. Helt central er hyggen og det sociale samvær.

- De kommer ud og møder de andre kvinder fra andre nationaliteter, fortæller Aysel Hagi.

Men det skader ikke at blive ferm til at sy sit eget tøj, for på den måde kan man lave tøjet, præcis som man vil have det.

- Vi kurdere har noget specielt tøj. Når det er Newroz, vores nytårsfest, har vi brug for vores kurdiske tøj, og der er ikke nogle syersker her, der kan sy til os. Og hvis man finder en, er det meget dyrt, siger Aysel Hagi.

I skrivende stund er 35 kvinder meldt til, og Aysel Hagi fortæller, at der bliver ved med at komme flere:

- Jeg synes, det er meget vigtigt for dem.

Alle kvinder i Vollsmose kan deltage i projektet. Det eneste, man skal medbringe, er stof eller garn til de ting, man vil lave.